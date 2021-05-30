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    lu yıldızla masaya oturacaklar: 'dan Hamsik için seferi

    , 'i kadrosuna katmakta kararlı… 33 yaşındaki yıldız ismin kulübü ile sözleşmesinin Ağustos ayında bitecek olmasını bir fırsat olarak gören Bordo-Mavililer, 'e çıkarma yapacak. Oyuncunun kulübünden çıkışını daha erken sağlamak isteyen böylelikle orta saha için önemli bir hamleyi daha gerçekleştirmek istiyor.

    Trabzonspor'dan Hamsik için İsveç seferi

    Trabzonspor, 'i kadrosuna katmakta kararlı… 33 yaşındaki yıldız ismin kulübü ile sözleşmesinin Ağustos ayında bitecek olmasını bir fırsat olarak gören Bordo-Mavililer, 'e çıkarma yapacak. Oyuncunun kulübünden çıkışını daha erken sağlamak isteyen böylelikle orta saha için önemli bir hamleyi daha gerçekleştirmek istiyor.

    Oyuncunun Göteborg'tan ciddi rakamlar kazanmadığı ve sözleşmesindeki bazı özel maddeler nedeniyle çıkış hakkının bulunduğu ifade edildi. 'un yetkilendireceği menajerler, önümüzdeki hafta İsveç'e çıkarma yapacak.

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    Haberler Spor Göteborglu yıldızla masaya oturacaklar: Trabzonspor'dan Hamsik için İsveç seferi