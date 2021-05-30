Trabzonspor, Marek Hamsik'i kadrosuna katmakta kararlı… 33 yaşındaki yıldız ismin kulübü Göteborg ile sözleşmesinin Ağustos ayında bitecek olmasını bir fırsat olarak gören Bordo-Mavililer, İsveç'e çıkarma yapacak. Oyuncunun kulübünden çıkışını daha erken sağlamak isteyen Fırtına böylelikle orta saha için önemli bir hamleyi daha gerçekleştirmek istiyor.

Oyuncunun Göteborg'tan ciddi rakamlar kazanmadığı ve sözleşmesindeki bazı özel maddeler nedeniyle çıkış hakkının bulunduğu ifade edildi. Trabzonspor'un yetkilendireceği menajerler, önümüzdeki hafta İsveç'e çıkarma yapacak.