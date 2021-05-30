Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderdi. Okçular Vakfı bünyesinde yürütülen faaliyetleri ecdadın hatırasını yaşatma işlevleriyle takip ettiğini belirten Erdoğan, "Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün insansız hava araçlarımızla yazılımlarımızla üretimimizle ihracatımızla tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katıldığı Fetih Kupası'nda final organizasyonu dün tamamlandı. Madalya almaya hak kazanan isimlere ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız takdim etti.