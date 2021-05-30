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    Başkan : Dün okçularla yazılan tarihi bugün İHA'larla tekrarlıyoruz

    Başkan , 9. Uluslararası programına video mesaj gönderdi. bünyesinde yürütülen faaliyetleri ecdadın hatırasını yaşatma işlevleriyle takip ettiğini belirten Erdoğan, "Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün insansız hava araçlarımızla yazılımlarımızla üretimimizle ihracatımızla tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    İHA'larla tekrarlıyoruz

    Başkan , 9. Uluslararası programına video mesaj gönderdi. bünyesinde yürütülen faaliyetleri ecdadın hatırasını yaşatma işlevleriyle takip ettiğini belirten Erdoğan, "Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün insansız hava araçlarımızla yazılımlarımızla üretimimizle ihracatımızla tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katıldığı Fetih Kupası'nda final organizasyonu dün tamamlandı. Madalya almaya hak kazanan isimlere ödüllerini Bakanı , Valisi , Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı takdim etti.

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    Haberler Spor Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Dün okçularla yazılan tarihi bugün İHA'larla tekrarlıyoruz