Galatasaray'ın iki kez ertelenen ve yeni tarihi 19 Haziran olarak belirlenen kongresi için son düzlüğe girildi. Başkan adayları bir kez daha resmi olmayan listelerini Divan Kurulu'na teslim etti. Yiğit Şardan ve İbrahim Öztürk'ün dahil olmasıyla aday sayısı altıya yükseldi. Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi de diğer adaylar... Seçime daha 20 gün var ama adayların açıklamaları ve oluşturulan yönetim kurulu listeleri, kongrede oy kullanacak üyelerin tercihini şekillendirmeye başladı. Tarihi kongre öncesinde Türk spor basınının bir numarası FOTOMAÇ, kongre kulislerinin nabzını tuttu. Hangi aday öne geçti, hangi adaylar kararsız ve çekilebilir? İşte Galatasaray kulislerinden sızan ilk bilgiler:
BURAK ELMAS FAVORİ HALE GELDİ
Fatih Terim en güvendiği kişi olan avukatı Rezan Epözdemir'i, Burak Elmas'ın listesine soktu. Rengini belli etti. Adeta "Beni seven Burak'ı seçer" dedi. Burak Elmas'ı, İnan Kıraç ve çevresinden memnun olmayan "liseliler" destekliyordu. Bu isimlerin yanına Terim sayesinde "atkılıların" bir bölümü de eklendi. Elmas'ın Kıraç'a çektiği, "Hamamcıoğlu ile birleşmiyorum" resti de işe yaradı.
ELMAS'IN RAKİBİ YİĞİT ŞARDAN
Atkılıların öne çıkan ismi Adnan Polat'ın desteklediği Yiğit Şardan dikkat çekici bir aday. Abdurrahim Albayrak ile birlikte Mustafa Cengiz'in kurullarındaki 17 ismi listesine dahil etti. Polat'ın oğlunu da yazdı. 'Mevcut yönetimin devamı' gibi görünmesi dezavantaj yaratabilir. Liseliler gibi atkılılar arasında da Cengiz'le arası açık olan bir grup var. Ancak 'Albayrak' faktörü gidişatı değiştirebilir.