Galatasaray'ın iki kez ertelenen ve yeni tarihi 19 Haziran olarak belirlenen kongresi için son düzlüğe girildi. Başkan adayları bir kez daha resmi olmayan listelerini Divan Kurulu'na teslim etti. Yiğit Şardan ve İbrahim Öztürk'ün dahil olmasıyla aday sayısı altıya yükseldi. Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi de diğer adaylar... Seçime daha 20 gün var ama adayların açıklamaları ve oluşturulan yönetim kurulu listeleri, kongrede oy kullanacak üyelerin tercihini şekillendirmeye başladı. Tarihi kongre öncesinde Türk spor basınının bir numarası FOTOMAÇ, kongre kulislerinin nabzını tuttu. Hangi aday öne geçti, hangi adaylar kararsız ve çekilebilir? İşte Galatasaray kulislerinden sızan ilk bilgiler: