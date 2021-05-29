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    • 29.05.2021 21:06
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    Son dakika: İstanbul'da 'fetih' şöleni! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

    İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kapsamında semalarında ve 'nde koordinasyonunda bir dizi görsel etkinlik düzenlendi. Başkan Erdoğan saatler 20.53'ü gösterdiğinde fetih kutlamalarının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "'yı ibadete açarak ecdadın mirasına sahip çıktık. Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Ayasofya ve Galata'da 'fetih' şöleni

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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kapsamında Ayasofya Camii semalarında ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenleniyor.

    BAŞKAN'DAN FETİH MESAJI!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, etkinliğin açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    İstanbul'u fetheden kutlu orduya şükranlarımı sunuyorum

    Ayasofya'yı ibadete açarak ecdadın mirasına sahip çıktık

    Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz

    Okçularımızla yazdığımız destanı SİHA'larımızla tekrarlıyoruz

    İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya semalarında ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenlenecek. Etkinlik, İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı olarak saat 21:00'den itibaren izlenebilecek." ifadeleri yer aldı.


    İşte yapılan o açıklama;



    İSTANBUL BAYRAMINI TÜM İHTİŞAMIYLA KUTLAYACAK
    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Saatler 20.53'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla başlayacak kutlamalarımız, Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti, Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'nde ilk kez denenecek sky mapping gösterisi ile devam edecek. İstanbul bayramını tüm ihtişamıyla kutlayacak" dedi.
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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da 'fetih' şöleni! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar...