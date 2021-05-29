Son dakika: İstanbul'da 'fetih' şöleni! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kapsamında Ayasofya Camii semalarında ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenleniyor.
BAŞKAN'DAN FETİH MESAJI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, etkinliğin açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
İstanbul'u fetheden kutlu orduya şükranlarımı sunuyorum
Ayasofya'yı ibadete açarak ecdadın mirasına sahip çıktık
Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Okçularımızla yazdığımız destanı SİHA'larımızla tekrarlıyoruz
İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya semalarında ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenlenecek. Etkinlik, İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı olarak saat 21:00'den itibaren izlenebilecek." ifadeleri yer aldı.
İşte yapılan o açıklama;
İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya semalarında ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenlenecek.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 29, 2021
Etkinlik, İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı olarak saat 21:00'den itibaren izlenebilecek.pic.twitter.com/29CnaSMMrf
İSTANBUL BAYRAMINI TÜM İHTİŞAMIYLA KUTLAYACAK
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Saatler 20.53'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla başlayacak kutlamalarımız, Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti, Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'nde ilk kez denenecek sky mapping gösterisi ile devam edecek. İstanbul bayramını tüm ihtişamıyla kutlayacak" dedi.