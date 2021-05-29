Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında korkutan kaza! Otobüsten düştü: O anlar böyle görüntülendi

Şehir turu atan yeşil beyazlıların sevincine binlerce araçla eşlik eden taraftarla ise takımını Milli İrade Meydanı'nda coşku ile karşıladı. Üstü açık otobüsle meydan giren futbolcu, teknik heyet ve yöneticileri taşıyan otobüs, meşalelerle karşılandı.