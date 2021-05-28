Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş adı Galatasaray ile anılan ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan ile prensipte anlaştı.
A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği bilgilere göre, resmi sözleşmenin yakın zamanda yapılması beklenirken, tecrübeli orta saha ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.
8 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET
Dikme, "Beşiktaş, Salih Uçan'la anlaşma sağladı. Oyuncuyla ilerleyen günlerde 3 yıllık kontrat imzalanacak. 8 milyon TL'lik garanti ücret ve maç başı ücretleri olacak." şeklinde konuştu.
SALİH UÇAN'IN AVRUPA YOLCULUĞU
Başarılı futbolcu Salih Uçan Fenerbahçe'de yıldızını parlattıktan sonra Roma'ya transfer oldu. İtalyan devinde istediğini bulmayan Salih Uçan, önce Sion'a ardından Empoli'ye kiralık olarak gitti.