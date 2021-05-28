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    • 29.05.2021 00:51
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    • 29.05.2021 01:40
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    Son dakika transfer haberleri: , ile prensipte anlaştı!

    Son dakika transfer haberleri... 'in son şampiyonu adı ile anılan ve bir dönem forması da giyen lu futbolcu ile prensipte anlaştı.

    Beşiktaş ilk transferini yaptı!

    Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş adı Galatasaray ile anılan ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan ile prensipte anlaştı.

    A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği bilgilere göre, resmi sözleşmenin yakın zamanda yapılması beklenirken, tecrübeli orta saha ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

    8 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET
    Dikme, "Beşiktaş, Salih Uçan'la anlaşma sağladı. Oyuncuyla ilerleyen günlerde 3 yıllık kontrat imzalanacak. 8 milyon TL'lik garanti ücret ve maç başı ücretleri olacak." şeklinde konuştu.

    SALİH UÇAN'IN AVRUPA YOLCULUĞU
    Başarılı futbolcu Salih Uçan Fenerbahçe'de yıldızını parlattıktan sonra Roma'ya transfer oldu. İtalyan devinde istediğini bulmayan Salih Uçan, önce Sion'a ardından Empoli'ye kiralık olarak gitti.

        Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyeri düşüşe geçen Salih Uçan, Aytemiz Alanyaspor ile kendine geldi.

        Aytemiz Alanyaspor ile son 2 sezondur başarılı performans sergileyen Salih Uçan devleri peşine taktı.
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        Haberler Spor Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Salih Uçan ile prensipte anlaştı!