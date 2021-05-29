SON DAKİKA: Ünlü spor spikeri Fikret Engin hayatını kaybetti!

Spor dünyasının sevilen ismi Fikret Engin hayatını kaybetti. Haberi Gökhan Dinç sosyal medya hesabından duyurdu.
Dinç paylaşımında "Fikret Engin kardeşimizi kaybettik. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
TV8'in sevilen Bay Tahmin programının sunucusu Fikret Engin 25 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda bulunuyordu. Engin, şeker komasına girmesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.
ACUN ILICALI: MEKANIN CENNET OLSUN
Televizyoncu Acun Ilıcalı da Fikret Engin'in ölüm haberi sonrası 'Mekanın cennet olsun' notuyla bir paylaşım yaptı.