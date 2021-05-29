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    • Spor
    • 29.05.2021 08:15
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    • 29.05.2021 08:15
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    SON DAKİKA: Ünlü spor spikeri Fikret Engin hayatını kaybetti!

    Son dakika haberi! Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin hayatını kaybetti. Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınan Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı.

    Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti!

    Spor dünyasının sevilen ismi Fikret Engin hayatını kaybetti. Haberi Gökhan Dinç sosyal medya hesabından duyurdu.

    Dinç paylaşımında "Fikret Engin kardeşimizi kaybettik. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

    TV8'in sevilen Bay Tahmin programının sunucusu Fikret Engin 25 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda bulunuyordu. Engin, şeker komasına girmesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

    ACUN ILICALI: MEKANIN CENNET OLSUN
    Televizyoncu Acun Ilıcalı da Fikret Engin'in ölüm haberi sonrası 'Mekanın cennet olsun' notuyla bir paylaşım yaptı.



        ARKADAŞI MURAT ÖZARI SON DURUMUNU PAYLAŞMIŞTI
        Engin'in yıllarca birlikte program yaptığı kader arkadaşı Murat Özarı, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Canim kardeşim, kader arkadaşım yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor...



        Dualarınızı eksik etmeyin...Allah yardımcın olsun fikretim..."         ifadelerini paylaşmıştı.

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        Haberler Spor SON DAKİKA: Ünlü spor spikeri Fikret Engin hayatını kaybetti!