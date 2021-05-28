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    • 28.05.2021 14:27
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    Kanarya aradığı forveti Çin'de buldu! Fenerbahçe'de Arnautovic bombası

    Forvet transferi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe’nin listesine çok flaş bir isim girdi. Sarı-Lacivertliler, Çin kulübü Shanghai Port formasını giyen Marko Arnautovic’i gündemine aldı.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Özel haber
    Fenerbahçe'den Arnautovic bombası

    Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, Çin kulübü Shanghai Port formasını giyen Marko Arnautovic'i gündemine aldı. Alınan bilgilere göre 32 yaşındaki Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisi Daniel Arnautovic kısa bir süre önce Fenerbahçe ile temasa geçti. Yapılan görüşmede, Marko Arnautovic'in Shanghai Port ile sözleşmesini fesh etmeyi düşündüğü ve boşa çıkabileceği Sarı-Lacivertliler'e iletildi.


    Daniel Arnautovic böyle bir gelişmenin yaşanması durumunda kardeşinin Fenerbahçe'ye transferini gerçekleştirebileceğini de Fenerbahçeli yöneticilere söyledi. Şu anda teknik adam konusunda kesin kararını vermeyen Başkan Ali Koç'un konuyu Emre Belözoğlu'na ilettiği ve kısa süre içinde yıldız futbolcu ile ilgili bir rapor hazırlanacağı öğrenildi.


    Eğer Belözoğlu'nun raporu olumlu olur, Arnautovic de Shanghai Port ile yollarını ayırırsa transfer görüşmeleri hemen başlayacak.


        25 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA ÇİN'İN YOLUNU TUTTU
        Hollanda kulübü Twente'nin alt yapısında futbola başlayan Marko Arnautovic, Sırp asıllı Avusturya vatandaşı. Inter, Werder Bremen, Stoke City ve West Ham formalarını da giyen tecrübeli golcü 2019 yılında 25 milyon Euro karşılığında Çin'in yolunu tuttu.


        31 ARALIK 2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
        Shanghai Port formasıyla 39 maçta 20 gol atıp 4 asist yapan Arnautovic'in bir süredir Çin'de mutsuz olduğu konuşuluyordu. Yıldız futbolcunun kulübüyle 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Arnautovic'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

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