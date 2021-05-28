Kanarya aradığı forveti Çin'de buldu! Fenerbahçe'de Arnautovic bombası

Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, Çin kulübü Shanghai Port formasını giyen Marko Arnautovic'i gündemine aldı. Alınan bilgilere göre 32 yaşındaki Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisi Daniel Arnautovic kısa bir süre önce Fenerbahçe ile temasa geçti. Yapılan görüşmede, Marko Arnautovic'in Shanghai Port ile sözleşmesini fesh etmeyi düşündüğü ve boşa çıkabileceği Sarı-Lacivertliler'e iletildi.