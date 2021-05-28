Kanarya aradığı forveti Çin'de buldu! Fenerbahçe'de Arnautovic bombası

Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, Çin kulübü Shanghai Port formasını giyen Marko Arnautovic'i gündemine aldı. Alınan bilgilere göre 32 yaşındaki Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisi Daniel Arnautovic kısa bir süre önce Fenerbahçe ile temasa geçti. Yapılan görüşmede, Marko Arnautovic'in Shanghai Port ile sözleşmesini fesh etmeyi düşündüğü ve boşa çıkabileceği Sarı-Lacivertliler'e iletildi.
Daniel Arnautovic böyle bir gelişmenin yaşanması durumunda kardeşinin Fenerbahçe'ye transferini gerçekleştirebileceğini de Fenerbahçeli yöneticilere söyledi. Şu anda teknik adam konusunda kesin kararını vermeyen Başkan Ali Koç'un konuyu Emre Belözoğlu'na ilettiği ve kısa süre içinde yıldız futbolcu ile ilgili bir rapor hazırlanacağı öğrenildi.
Eğer Belözoğlu'nun raporu olumlu olur, Arnautovic de Shanghai Port ile yollarını ayırırsa transfer görüşmeleri hemen başlayacak.