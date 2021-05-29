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    Adım adım Belözoğlu

    Fener'de tenik adam konusunda gözler Başkan 'un 1 Haziran'da yapması beklenen açıklamaya çevrilirken, seçeneği giderek güçleniyor. Takımın ligin son bölümündeki performansından çok memnun kalan Başkan Koç buna rağmen yeni sezonda kariyerli bir isimle anlaşmak istiyordu. Ancak Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar listedeki yabancı hocalardan olumlu yanıt alamadı.

    Adım adım Belözoğlu

    Fener'de tenik adam konusunda gözler Başkan 'un 1 Haziran'da yapması beklenen açıklamaya çevrilirken, seçeneği giderek güçleniyor. Takımın ligin son bölümündeki performansından çok memnun kalan Başkan Koç buna rağmen yeni sezonda kariyerli bir isimle anlaşmak istiyordu. Ancak Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar listedeki yabancı hocalardan olumlu yanıt alamadı. Yöneticilerin , ve başta olmak üzere birçok önemli isimle görüştüğü ancak bugün itibariyle bir anlaşma sağlanamadığı belirlendi. Artık hata yapmak istemeyen Koç'un listedeki hoca adaylarından birisinin "evet" dememesi halinde Belözoğlu'nu 1 yıl daha teknik adamlık koltuğuna oturtacağı ifade ediliyor.

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