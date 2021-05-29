Adım adım Belözoğlu

Fener'de tenik adam konusunda gözler Başkan Ali Koç'un 1 Haziran'da yapması beklenen açıklamaya çevrilirken, Emre Belözoğlu seçeneği giderek güçleniyor. Takımın ligin son bölümündeki performansından çok memnun kalan Başkan Koç buna rağmen yeni sezonda kariyerli bir isimle anlaşmak istiyordu. Ancak Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar listedeki yabancı hocalardan olumlu yanıt alamadı. Yöneticilerin Joachim Löw, Lucian Favre ve Zlatko Dalic başta olmak üzere birçok önemli isimle görüştüğü ancak bugün itibariyle bir anlaşma sağlanamadığı belirlendi. Artık hata yapmak istemeyen Koç'un listedeki hoca adaylarından birisinin "evet" dememesi halinde Belözoğlu'nu 1 yıl daha teknik adamlık koltuğuna oturtacağı ifade ediliyor.