GALATASARAY'DA GELİŞMELER YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da seçim listelerinin teslim edilmesine bir gün kala dün sıcak saatler yaşanmıştı. Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın ev sahipliğinde sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri buluştu. Aysal'ın sahibi olduğu Les Ottomans Hotel'de organize edilen yemeğe İzzettin Doğan, Ünal Aysal, İnan Kıraç, Refik Arkan, İrfan Aktar, Sedat Doğan, Ahmet Özdoğan, Ümit Özdemir, Adnan Öztürk, Fidel Berber ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas katıldı.



Sürpriz zirvede seçim ve G.Saray'ın sorunları masaya yatırıldı. Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas'a "Galatasaray'ın menfaatleri için birleşin" çağrısı yapıldı. Elmas, "Bu iş için tam 9 aydır yoğun bir çalışma gerçekleştirdim. Konuyu ekibimle konuşmam gerekiyor" diyerek bu fikre sıcak bakmazken, toplantıdan erken ayrıldı.



Hamamcıoğlu ise "Ben her türlü birleşmeye hazırım" ifadesini kullandı. Diğer adaylar Metin Öztürk, Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir ise toplantıya davet edilmedi.