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    • Spor
    • 28.05.2021 11:19
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    • 28.05.2021 11:34
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    SON DAKİKA: Galatasaray'da başkan adaylığını açıkladı! Listede da bulunuyor

    Son dakika haberi! Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday oldu. Şardan ve ekibi başvurunun son gününde bugün saat 16.00-17.00 gibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek. Yiğit Şardan’ın listesinde Galatasaray 2. Başkanı da olacak.

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    Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde diğer aday Yiğit Şardan oldu. Şardan ve ekibi başvurunun son gününde bugün saat 16.00-17.00 gibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek.

    LİSTEDE ABDURRAHİM ALBAYRAK DA OLACAK!
    Mustafa Cengiz'in seçime girmeyeceğini açıklamasının ardından mevcut yönetimden bazı isimlerin Yiğit Şardan'ın listesine girebileceği ifade edilmişti. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Şardan'ın listesinde yer aldığı öğrenildi.

    YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?
    Galatasaray'ın 6. başkan adayı Yiğit Şardan, 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

    Şardan, İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesi'nde, liseyi Robert College'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu. 2004 yılında Güzel Sanatlar Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Yiğit Şardan; Güzel Sanatlar / Saatchi&Saatchi, MG Inıatıve, Content Media, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, Ping, Coolshark, Netbook Media, Blab, Ideas Sports Marketing ve Spark Stratejik Planlama şirketlerinin ortağı.

    Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi. Öte yandan Şardan 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yaptı.

    SEÇİME 6 ADAY GİRECEK!
    Galatasaray'da başkanlık seçimi büyük bir heyecana sahne olacak.

    Daha önce adaylığını açıklayan isimler:

    Burak Elmas
    Eşref Hamamcıoğlu
    Metin Öztürk
    Işın Çelebi
    İbrahim Özdemir

        GALATASARAY'DA GELİŞMELER YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR
        Galatasaray'da seçim listelerinin teslim edilmesine bir gün kala dün sıcak saatler yaşanmıştı. Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın ev sahipliğinde sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri buluştu. Aysal'ın sahibi olduğu Les Ottomans Hotel'de organize edilen yemeğe İzzettin Doğan, Ünal Aysal, İnan Kıraç, Refik Arkan, İrfan Aktar, Sedat Doğan, Ahmet Özdoğan, Ümit Özdemir, Adnan Öztürk, Fidel Berber ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas katıldı.


        Sürpriz zirvede seçim ve G.Saray'ın sorunları masaya yatırıldı. Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas'a "Galatasaray'ın menfaatleri için birleşin" çağrısı yapıldı. Elmas, "Bu iş için tam 9 aydır yoğun bir çalışma gerçekleştirdim. Konuyu ekibimle konuşmam gerekiyor" diyerek bu fikre sıcak bakmazken, toplantıdan erken ayrıldı.

        Hamamcıoğlu ise "Ben her türlü birleşmeye hazırım" ifadesini kullandı. Diğer adaylar Metin Öztürk, Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir ise toplantıya davet edilmedi.



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        Aysal'ın ev sahipliğindeki toplantıda camianın önde gelen isimleri, Hamamcıoğlu ve Elmas'a şu iki öneride bulundu:

        1-Birleşin ve bu zor durumda Galatasaray'ı yönetin. Bir yıl sonra ise seçime gidin.

        2-Galatasaray'ın ekonomik sıkıntılarına her türlü desteği dışarıdan veririz.

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        Haberler Spor SON DAKİKA: Galatasaray'da Yiğit Şardan başkan adaylığını açıkladı! Listede Abdurrahim Albayrak da bulunuyor