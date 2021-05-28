Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde diğer aday Yiğit Şardan oldu. Şardan ve ekibi başvurunun son gününde bugün saat 16.00-17.00 gibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek.
LİSTEDE ABDURRAHİM ALBAYRAK DA OLACAK!
Mustafa Cengiz'in seçime girmeyeceğini açıklamasının ardından mevcut yönetimden bazı isimlerin Yiğit Şardan'ın listesine girebileceği ifade edilmişti. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Şardan'ın listesinde yer aldığı öğrenildi.
YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?
Galatasaray'ın 6. başkan adayı Yiğit Şardan, 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Şardan, İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesi'nde, liseyi Robert College'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu. 2004 yılında Güzel Sanatlar Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Yiğit Şardan; Güzel Sanatlar / Saatchi&Saatchi, MG Inıatıve, Content Media, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, Ping, Coolshark, Netbook Media, Blab, Ideas Sports Marketing ve Spark Stratejik Planlama şirketlerinin ortağı.
Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi. Öte yandan Şardan 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yaptı.
SEÇİME 6 ADAY GİRECEK!
Galatasaray'da başkanlık seçimi büyük bir heyecana sahne olacak.
Daha önce adaylığını açıklayan isimler:
Burak Elmas
Eşref Hamamcıoğlu
Metin Öztürk
Işın Çelebi
İbrahim Özdemir