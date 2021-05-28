Galatasaray'da 22 Haziran'daki seçim öncesi hareketli saatler yaşanıyor. 6 adaylı bir seçimin gündemde olması nedeniyle kulübün önde gelen isimleri önceki gece eski başkan Ünal Aysal'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. İzzettin Doğan, İnan Kıraç, Refik Arkan, Sedat Doğan ve Ahmet Özdoğan gibi isimlerin yer aldığı zirveye başkan adaylarından Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu da katıldı. Alınan bilgilere göre Elmas ve Hamamcıoğlu'na "Listelerinizi birleştirin" çağrısı yapıldı. Hamamcıoğlu'nun bu öneriye sıcak yaklaştığı ancak Elmas'ın, "Aylardır ekibimle hazırlanıyorum. Bu kararımı değiştirmeyeceğim" yanıtını verdiği öğrenildi.