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    'da ve 'na "Birleşin" çağrısı

    'da 22 Haziran'daki seçim öncesi hareketli saatler yaşanıyor. 6 adaylı bir seçimin gündemde olması nedeniyle kulübün önde gelen isimleri önceki gece eski başkan 'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. , , , ve gibi isimlerin yer aldığı zirveye başkan adaylarından ve da katıldı. Alınan bilgilere göre Elmas ve Hamamcıoğlu'na "Listelerinizi birleştirin" çağrısı yapıldı.

    Saray'da birleşme yok

    Galatasaray'da 22 Haziran'daki seçim öncesi hareketli saatler yaşanıyor. 6 adaylı bir seçimin gündemde olması nedeniyle kulübün önde gelen isimleri önceki gece eski başkan 'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. , , , ve gibi isimlerin yer aldığı zirveye başkan adaylarından ve da katıldı. Alınan bilgilere göre Elmas ve Hamamcıoğlu'na "Listelerinizi birleştirin" çağrısı yapıldı. Hamamcıoğlu'nun bu öneriye sıcak yaklaştığı ancak Elmas'ın, "Aylardır ekibimle hazırlanıyorum. Bu kararımı değiştirmeyeceğim" yanıtını verdiği öğrenildi.

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