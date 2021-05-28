Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a konuştu. Transfer listelerinin belli olduğunu belriten Çebi, sözleşmesi sona eren Aboubakar için ise, "Yeni kontrat için görüşmelerimiz sürüyor. Başarı karşılığında sözleşmesinde biraz zam alacaktı ama biraz. Kantarın topuzunu kaçırmamak lazım" diye konuştu. Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda sorun yaşamayacaklarını da belirten Başkan Çebi, kaleci Ersin Destanoğlu ile birlikte Rıdvan Yılmaz ve Larin için teklifler aldıklarını söyledi. Çebi, "Transfer yapmadan kimseyi göndermeyiz" dedi.

MANDZUKİC'E KAPIYI KAPATTI

Ahmet Nur Çebi, Mandzukic transfer için, "Konuşulmuş isimleri bir daha konuşmak istemiyorum. Benim için bitti" dedi.