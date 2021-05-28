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    Başkanı , 'a konuştu

    Başkanı , 'a konuştu. Transfer listelerinin belli olduğunu belriten Çebi, sözleşmesi sona eren için ise, "Yeni kontrat için görüşmelerimiz sürüyor. Başarı karşılığında sözleşmesinde biraz zam alacaktı ama biraz. Kantarın topuzunu kaçırmamak lazım" diye konuştu.

    Kantarın topuzu kaçmamalı

    Beşiktaş Başkanı , 'a konuştu. Transfer listelerinin belli olduğunu belriten Çebi, sözleşmesi sona eren için ise, "Yeni kontrat için görüşmelerimiz sürüyor. Başarı karşılığında sözleşmesinde biraz zam alacaktı ama biraz. Kantarın topuzunu kaçırmamak lazım" diye konuştu. ile yeni sözleşme konusunda sorun yaşamayacaklarını da belirten Başkan Çebi, kaleci ile birlikte ve için teklifler aldıklarını söyledi. Çebi, "Transfer yapmadan kimseyi göndermeyiz" dedi.

    MANDZUKİC'E KAPIYI KAPATTI
    Ahmet Nur Çebi, Mandzukic transfer için, "Konuşulmuş isimleri bir daha konuşmak istemiyorum. Benim için bitti" dedi.

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