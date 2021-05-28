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    Hazırlık maçında Azerbaycan'ı yendik: Gardaşa selam yola devam

    Futbol Takımı, öncesindeki ilk hazırlık maçında 'da Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti. A Millilere galibiyeti getiren golleri  ve  kaydederken Azerbaycan'ın tek golü Mahmudov'dan geldi. Öte yandan Altay Bayındır ve  sakatlanarak oyuna devam edemedi.

    Gardaşa selam yola devam

    EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren Futbol Takımımız, hazırlık maçında kardeş Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti. 28. dakikada 'un ceza sahasına yerden gönderdiği pasta, Makhmudov plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın üzerinden filelere gönderdi: 0-1.

    İLK YARI BİTMEDEN ÖNE GEÇTİK
    34. dakikada 'nün kullandığı serbest vuruşta , kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 45'te Merih'in şutunda kaleciden dönen topu Kaan tamamladı: 2-1.

    2. YARIDA KONTROLLÜ OYNADIK
    Maçın 2. yarısında millilerimiz daha kontrollü bir oyunu tercih etti. 49. dakikada Alasgarov'un kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan oyun alanına döndü.

    ENES'LE ÇOK YAKLAŞTIK
    80'de 'ın kullandığı frikik az farkla auta gitti. dakikada 'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Balayev'de kaldı. Türkiye, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı.

    HALİL VE ALTAY SAKATLANDI
    'ın başarılı isimlerinden ve Azerbaycan maçının 2. yarısında sakatlandı. Halil ve Altay oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    HALİL'DEN GOLLÜ BAŞLANGIÇ
    Halil     Dervişoğlu A Milli Takıma golle "Merhaba" dedi. İlk kez Ay-Yıldızlı formayı dün akşamki Azerbaycan maçı ile sırtına geçiren Halil, karşılaşmanın 34. dakikasında takımımızın ilk golünü kaydetti. 21 yaşındaki futbolcu böylelikle A Milli forma ile ilk maçında golle buluşmayı başardı. Gösterdiği performansla takdir toplayan Halil, ikinci yarıda yerini Enes Ünal'a bıraktı.

    RIDVAN RÜYA ALEMİNDE GİBİYDİ
    Azerbaycan maçı sonrası konuşan teknik direktörümüz , ilk yarının sonunda oynudan aldığı için, "Rıdvan çok genç, rüya aleminde gibiydi, onu korumak için oyundan aldım. Gine maçında da oynatacağım" dedi.

    MİLLİ TAKIM HER ŞEYİN ÜZERİNDE
    Fransa'da Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, dün Milli Takım kampında kamera karşısına geçti. Lig şampiyonluğunun kendisi için geride kaldığını söyleyen yıldız golcü, "A Milli Takım, milli forma her şeyin üzerinde. Aklımda sadece Milli Takım var. Benim birinci hedefim İtalya maçı, kesinlikle İtalya maçını düşünerek o maçı almamız gerek" dedi. Burak Yılmaz geleceği ile ilgili olarak ise, "Lille de mi kalırım, gider miyim bilmiyorum. Teklifler var mı derseniz var, güzel teklifler de var ama şu an bunu düşünmüyorum" diye konuştu.

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