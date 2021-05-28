Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Siyah-Beyazlılar, bu sezon şampiyonlukta önemli rol oynayan Rachid Ghezzal için Leicester City ile anlaşmanın zeminini arıyor.
Ghezzal için Monaco da bir hayli istekli. Kartal, Cezayirli yıldız oyuncuyla anlaşamaması durumunda B planını devreye sokacak. Hedefteki isim ise Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren sağ kanat oyuncusu Andros Townsend…
TOWNSEND İKİ KANADI DA KULLANABİLİYOR
2016 yılından beri Crystal Palace formasını giyen Townsend'in Türkiye'ye gelme fikrine sıcak baktığı gelen haberler arasında…