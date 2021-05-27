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    : Umudu mutluluğa çevireceğiz

    , “Bize bir umut besliyorlar. Bu umudu mutluluğa çevirmek için daha çok çalışacağız. Biz Türkiye’yiz, bu ülke bizim” açıklamasında bulundu.

    Umudu mutluluğa çevireceğiz
    Milli takım Teknik Direktörü , Azerbaycan maçı öncesi konuştu. Tecrübeli hoca, "1 Haziran'dan sonra 30 kişilik kadroyu 26 kişiye indirerek devam edebiliriz. 4 kişinin dışarıda kalacak olması üzücü. Oyuncular, kendilerini göstermek için çok heyecanlı. Bu benim çok hoşuma giden bir durum. 30 kişi, tek kişi gibi düşünüyor. Türk halkı bize bir umut besliyor. Bu umudu mutluluğa çevirmek için daha çok çalışacağız. Biz Türkiye'yiz, bu ülke bizim. Savunma yapan takımlar her zaman bize sorun çıkartır, Azerbaycan maçı da zor olacak" dedi.

    GÖZLER GENÇLERDE
    GÜNEŞ'in bu akşam Rıdvan, Kerem ve Halil gibi isimlere şans vermesi bekleniyor. Gençlerin performansı merakla bekleniyor.

    HAYALİNİ KURUYORDUM
    , Güneş'le beraber basın toplantısına katıldı. Genç yıldız, "Buralara gelmek için hayal kuruyordum. Ancak önemli olan kalıcı olmak" dedi.

    ORADA TARİH YAZDIK
    Lille'i şampiyon yapan , ve Milli Takım'ın kampına katıldı. Havalimanında konuşan Burak, "Çok mutluyuz, gururluyuz" dedi. Yusuf, "Orada bir tarih yazdık, şimdi sırada burada" ifadesini kullandı.

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