Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Altay layık olduğu yere geldi

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu geçen Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli maç sonu açıklamalarda bulundu.
"MAÇA 4 TANE SERUM, 3 TANE İĞNEYLE ÇIKTIM"
Müsabakaya zor şartlarda çıktığını belirten Denizli, "Çok müthiş bir soğuk algınlığı geçirdim. Maça ben 4 tane serum, 3 tane iğneyle çıktım. Çok ağır bir üşütme geçirdim. Buna rağmen ayakta kalmaya çalıştım ve kaldım. Rakip de aynı amaç peşinde mücadele etti. Neticede aynı şehrin iki ekibi final oynadı. Altınordu futbola başladığım yıllarda Süper Lig'in iyi takımlarından biriydi. Yıllar sonra onlarla teknik adam olarak finalde karşı karşıya gelmek ayrıca heyecan verici" diye konuştu.
"BUNDAN BÜYÜK MUTLULUK OLMAZ"
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli şöyle devam etti:
"Gerçekten çok farklı bir çalışma. Bu çalışma böyle bir şekilde sonuçlanırsa, taçlanırsa ömrüme ömür katar, aksi takdirde ömrümden yer hissi vardı. Şükürler olsun böyle bir final yaptık. Altay layık olduğu yere geldi. Yıllar önce Altay'ı bıraktığım zaman bugün geldiği yerdeydi. Döndüm yine aynı yerde. Bundan daha büyük mutluluk herhalde olmaz."
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