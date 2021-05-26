Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Altay layık olduğu yere geldi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Hem yetiştirici hem yarışmacı olup bu dev bütçeli takımlar arasında finale kalmak güzel bir duygu. Samsunspor'u eleyip buraya gelmemiz önemliydi. Maçın ilk yarısında kaçırdığımız golleri sonuçlandırsaydık farklı devam edebilirdi. İkinci yarı topa sahip olmamız gerekirken basit hatalar yaptık. Rakibe maçın bitimine doğru 2 pozisyon verdik. Kadromuzun derinliği de çok yoktu. Aynı oyuncularla devam etmek zorunda kaldık. Atanın kazanacağı bir maç görüntündeydi biz hata yaptık onlar attılar bu anlamda üzgünüz. Altay'ı tebrik ederim. Final farklı hikayeleri olan maçlar. Biz atsaydık biz kazanırdık. Üzgünüz ama kimsenin buralara geleceğimizi tahmin etmediği bir sezon yaşadık" dedi.

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