Türkiye Azerbaycan maçı saat kaçta hangi kanalda? Türkiye Azerbaycan maçı nasıl izlenir? EURO 2020 öncesi hazırlık maçları yapacak A Milli Futbol Takımımızın ilk rakibi Azerbaycan olacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma merakla bekleniyor. Peki Türkiye Azerbaycan maçı saat kaçta? Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda? İşte yanıtı!