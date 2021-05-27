Türkiye Azerbaycan maçı saat kaçta hangi kanalda? Türkiye Azerbaycan maçı nasıl izlenir? EURO 2020 öncesi hazırlık maçları yapacak A Milli Futbol Takımımızın ilk rakibi Azerbaycan olacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma merakla bekleniyor. Peki Türkiye Azerbaycan maçı saat kaçta? Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda? İşte yanıtı!
TÜRKİYE AZERBAYCAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.
Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Azerbaycan karşısında milli takımda bugüne kadar az forma şansı bulan isimlere yer vermesi bekleniyor.
Milli takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında ise 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya Stadı'nda karşılaşacak.
Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.
ADAY KADRO
Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)