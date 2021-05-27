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    ve 'a imzayı attı! : "Babalarını üzmesinler"

    , ve ’e imza attırdı. Ağaoğlu, “Onları evlatlarımdan ayırmam. Babalarını üzmesinler” dedi. vinho, “Teşekkürler baba” yanıtını verdi.

    Babalarını üzmesinler!

    Transferin en hızlı takımı olan Trabzonspor yeni sezon öncesi ilk imzaları attırdı. Bordo-Mavililer, Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Türkçe'de bir laf vardır. Ağanın lafının üzerine laf söylenmez. İmza atan oyuncuları evladımdan ayrı tutmuyorum, o yüzden babalarını üzmesinler" dedi.



    Gervinho'nun bu söze, "Teşekkürler baba " diye yanıt vermesi yüzleri güldürdü. Trabzon'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Fildişili yıldız, "Konuşmayı seven biri değilim. Saha içinde işimi yaparak konuşmayı tercih ederim. Bu proje inandığım proje." dedi. Gervinho ayrıca, Başkan Ağaoğlu'nun, "Sahada savaşmaya hazır mısın?" sorusuna, "Hazırım" diye yanıt verdi.

    Peres ise, "Savaşarak, birlikte mücadele ederek çok büyük başarılara ulaşacağımıza eminim" dedi.



    31 yaşındaki Bruno Peres 3 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı sağ bek toplam 3.6 milyon Euro garanti ücret kazanacak. Toplam 1.5 milyon Euro da imza parası alacak.



        2 yıllık sözleşmeye imza atan Gervinho'ya toplam 3 milyon Euro garanti ücret ödenecek. 34 yaşındaki forvete 2 yılda 1.3 milyon Euro imza parası da ödenecek.

        46 MİLYONLUK DEĞER ARTIŞI
        Trabzonspor'un transfermarkt sitesinin verilerine göre piyasa değerinde 46 milyon liralık artış oldu. Bordo- Mavili takımda 8 oyuncunun piyasa değeri artarken, 5 isim ise değer kaybı yaşadı.

        HAMSİK'İ GÖZÜNE KESTİRDİ
        İki bomba birden patlatan Trabzon şimdi rotasını Marek Hamsik'e çevirdi. Menajerler tarafından önerilen Slovak yıldızla görüşmeler başladı. Bordo-Mavililer işi kısa sürede bitirmek istiyor

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