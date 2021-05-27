



Gervinho'nun bu söze, "Teşekkürler baba " diye yanıt vermesi yüzleri güldürdü. Trabzon'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Fildişili yıldız, "Konuşmayı seven biri değilim. Saha içinde işimi yaparak konuşmayı tercih ederim. Bu proje inandığım proje." dedi. Gervinho ayrıca, Başkan Ağaoğlu'nun, "Sahada savaşmaya hazır mısın?" sorusuna, "Hazırım" diye yanıt verdi.



Peres ise, "Savaşarak, birlikte mücadele ederek çok büyük başarılara ulaşacağımıza eminim" dedi.