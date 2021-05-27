Transferin en hızlı takımı olan Trabzonspor yeni sezon öncesi ilk imzaları attırdı. Bordo-Mavililer, Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Türkçe'de bir laf vardır. Ağanın lafının üzerine laf söylenmez. İmza atan oyuncuları evladımdan ayrı tutmuyorum, o yüzden babalarını üzmesinler" dedi.
Gervinho'nun bu söze, "Teşekkürler baba " diye yanıt vermesi yüzleri güldürdü. Trabzon'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Fildişili yıldız, "Konuşmayı seven biri değilim. Saha içinde işimi yaparak konuşmayı tercih ederim. Bu proje inandığım proje." dedi. Gervinho ayrıca, Başkan Ağaoğlu'nun, "Sahada savaşmaya hazır mısın?" sorusuna, "Hazırım" diye yanıt verdi.
Peres ise, "Savaşarak, birlikte mücadele ederek çok büyük başarılara ulaşacağımıza eminim" dedi.
31 yaşındaki Bruno Peres 3 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı sağ bek toplam 3.6 milyon Euro garanti ücret kazanacak. Toplam 1.5 milyon Euro da imza parası alacak.