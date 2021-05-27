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    öncesı ilk sınavımız

    Milli Takımımız bugün 20.00’de Alanya’da ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Kosovalı hakem yönetecek. , Azerbaycan ile bugüne kadar üçü özel maçta toplam 7 defa karşılaştı.

    EURO 2020 öncesı ilk sınavımız
    EURO 2020'ye hazırlanan Milli Takımımız bugün ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Alanya'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı naklen yayınlayacak.

    Karşılaşmayı Kosovalı hakem yönetecek. , Azerbaycan ile bugüne kadar üçü özel maçta toplam 7 defa karşılaştı.

    Rakibini 5 defa mağlup eden , bir defa berabere kaldı, bir defa ise mağlup oldu. , Azerbaycan'a karşı 9 gol kaydederken, kalesinde 2 gol gördü.
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