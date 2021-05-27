EURO 2020 öncesı ilk sınavımız

EURO 2020'ye hazırlanan Milli Takımımız bugün Azerbaycan ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Alanya'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı TRT Spor naklen yayınlayacak.
Karşılaşmayı Kosovalı hakem Genc Nuza yönetecek. Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan ile bugüne kadar üçü özel maçta toplam 7 defa karşılaştı.
Rakibini 5 defa mağlup eden Milliler, bir defa berabere kaldı, bir defa ise mağlup oldu. Türkiye, Azerbaycan'a karşı 9 gol kaydederken, kalesinde 2 gol gördü.
Karşılaşmayı Kosovalı hakem Genc Nuza yönetecek. Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan ile bugüne kadar üçü özel maçta toplam 7 defa karşılaştı.
Rakibini 5 defa mağlup eden Milliler, bir defa berabere kaldı, bir defa ise mağlup oldu. Türkiye, Azerbaycan'a karşı 9 gol kaydederken, kalesinde 2 gol gördü.