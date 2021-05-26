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    Irkçılık yapan lara tokat gibi cevap! Lille taraftarları şehri bayrakları ile donattı

    Lille'i şampiyon yapan , ve ’da gündem olmaya devam ediyor... Lille’in attığı 64 golün 38’ine imza atan “mutheşem üçlü” lar tarafından yılın 11’ine dahi alınmamıştı. Hatta sponsor firma şampiyonluk fotosuna bizim çocukları koymamıştı...

    Size cupak olsun
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    Lille'i şampiyon yapan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı Fransa'da gündem olmaya devam ediyor... Lille'in attığı 64 golün 38'ine imza atan "mutheşem üçlü" Fransızlar tarafından yılın 11'ine dahi alınmamıştı. Hatta sponsor firma şampiyonluk fotosuna bizim çocukları koymamıştı...

    TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDULAR
    16 gol 5 asist ile Fransa ligine damga vuran Burak Yılmaz'a Fransız taraftarların sevgisi her geçen gün artarken, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da Lille taraftarlarının kısa zamanda sevgilisi haline geldi.

    IRKÇILIK YAPANLARA DERS!
    Lille önceki gün düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırıp şehirde tur attı. Lille taraftarları ise ırkçılık yapan vatandaşlarına ders verircesine sokakları Türk bayrakları ile donattı.

        BURAK ADINI VERİYORLAR!
        Burak         ve Yusuf çektikleri selfie ile bu anı ölümsüzleştirdi. Lille taraftarları ise yeni doğan çocuklarına Burak adını vermeye başladı... Kutlamalarda ise "Burak Burak" sesleri şehri inletti.

        AY-YILDIZLI KUTLAMA FOTOSU!
        Kutlamalarda Türk bayrağını yanından ayırmayan Burak Yılmaz, "Tabii ki biz Türk'üz, Türklüğün ne demek olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı. Burak, Lille taraftarlarının sevgisine layık olmaya çalıştıklarını da söyledi.
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        Haberler Spor Irkçılık yapan Fransızlara tokat gibi cevap! Lille taraftarları şehri Türk bayrakları ile donattı