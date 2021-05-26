Lille'i şampiyon yapan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı Fransa'da gündem olmaya devam ediyor... Lille'in attığı 64 golün 38'ine imza atan "mutheşem üçlü" Fransızlar tarafından yılın 11'ine dahi alınmamıştı. Hatta sponsor firma şampiyonluk fotosuna bizim çocukları koymamıştı...
TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDULAR
16 gol 5 asist ile Fransa ligine damga vuran Burak Yılmaz'a Fransız taraftarların sevgisi her geçen gün artarken, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da Lille taraftarlarının kısa zamanda sevgilisi haline geldi.
IRKÇILIK YAPANLARA DERS!
Lille önceki gün düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırıp şehirde tur attı. Lille taraftarları ise ırkçılık yapan vatandaşlarına ders verircesine sokakları Türk bayrakları ile donattı.