Lille'i şampiyon yapan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı Fransa'da gündem olmaya devam ediyor... Lille'in attığı 64 golün 38'ine imza atan "mutheşem üçlü" Fransızlar tarafından yılın 11'ine dahi alınmamıştı. Hatta sponsor firma şampiyonluk fotosuna bizim çocukları koymamıştı...