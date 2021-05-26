TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, TRT Spor'a konuştu. Kocadağ, Ghezzal ve Rosier'le ilgili olarak, "Hem başkanımız hem de ben görüştüm. İkisi de bizimle devam etmek istiyor. Tüm şartları zorlayacağız" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacak bir kadro kuracaklarını söyleyen Kocadağ, "Transferde birinci kriterimiz, Beşiktaş duruşu ve mali disiplini olacak. Bu konuda taviz vermeyi düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.