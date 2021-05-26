Almanya'da 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes, bu ülkeye hareket etti. Kafilede, kulüp başkanı Tuncay Özilhan da yer aldı.
SULTANLAR 3-2 KAZANDI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Sırbistan'ı 3-2 yendi. Ay-Yıldızlılar, İtalya'daki maçı 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 16-14'lük setlerle kazandı.
AZERBAYCAN ANTALYA'DA
EURO 2020 öncesi Milli Takımımız ile Alanya'da hazırlık maçında karşılaşacak Azerbaycan dün Antalya'ya geldi. Yarın Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç 20.00'de başlayacak.