Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'ya gitti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'da 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek 'nde mücadele edecek , bu ülkeye hareket etti. Kafilede, kulüp başkanı da yer aldı.

    Efes Almanya'ya gitti

    Almanya'da 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes, bu ülkeye hareket etti. Kafilede, kulüp başkanı Tuncay Özilhan da yer aldı.

    SULTANLAR 3-2 KAZANDI
    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Sırbistan'ı 3-2 yendi. Ay-Yıldızlılar, İtalya'daki maçı 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 16-14'lük setlerle kazandı.

    AZERBAYCAN ANTALYA'DA
    EURO 2020 öncesi Milli Takımımız ile Alanya'da hazırlık maçında karşılaşacak Azerbaycan dün Antalya'ya geldi. Yarın Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç 20.00'de başlayacak.

        SON BİLET KİMİN OLACAK?
        Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan 3. takım bugün belli olacak. TFF 1.
        Lig play-off finalinde iki İzmir ekibi Altay ve Altınordu, İstanbul'da karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki zorlu maç saat 20.00'de başlayacak ve Cüneyt Çakır düdük çalacak. Final karşılaşması beIN Sports ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Altay play-off yarı finalinde İstanbulspor'u, Altınordu ise Samsunspor'u eleyerek adını finale yazdırmayı başardı.

        JOSE SOSA'DAN İNDİRİM İSTENDİ
        Önceki         gün apar topar İstanbul'a çağrılan Jose Sosa için önümüzdeki 1 hafta son derece kritik. Bonuslarla birlikte yılda 2 milyon Euro kazanan Sosa'dan ücretinde indirim talep edildiği öğrenildi. Arjantinli yıldız indirime yanaşmazsa satış listesine konulacak. Emre Belözoğlu'nun Sosa'yı be-ğendiği ancak yaşan tarzından rahatsız olduğu da gelen haberler arasında. Sosa'nın nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

        ÇELEBİ: SIKINTI YAŞANACAK
        Başkan adaylarından Işın Çelebi, 6 adayla seçimlere gidilmesinin birlik ve beraberliğin sağlanmasına engel teşkil edeceğini söyledi.

            TERİM KAPIYI BARIŞ İÇİN ÇALDI!
            Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Barış Alper Yılmaz için sezon içinde kendisini aradığını söyledi. Başkan Tahiroğlu 21 yaşındaki forvet için 3 milyon Euro istediklerini de ifade etti. Barış Alper Yılmaz'ı Beşiktaş'ın da istediği gelen haberler arasında.

            IANNİS HAGİ'DEN G.SARAY SİNYALİ
            Gheorge Hagi'nin oğlu Iannis Hagi "Galatasaray sevdiğim bir kulüp. Küçükken onunla büyüdüm, Gelecek ne getirir bilmiyorum ama şu açık, bu kulübe bağlıyım. Galatasaray'da oynamak isterim" dedi. Iannis Hagi Glasgow Rangers takımında forma giyiyor.

            TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ
            Beşiktaş             Asbaşkanı Emre Kocadağ, TRT Spor'a konuştu. Kocadağ, Ghezzal ve Rosier'le ilgili olarak, "Hem başkanımız hem de ben görüştüm. İkisi de bizimle devam etmek istiyor. Tüm şartları zorlayacağız" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacak bir kadro kuracaklarını söyleyen Kocadağ, "Transferde birinci kriterimiz, Beşiktaş duruşu ve mali disiplini olacak. Bu konuda taviz vermeyi düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.

                HAYDİ MANCHESTER!
                UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece final heyecanı yaşanacak. Manchester United ve Villarreal, Polonya'nın Gdansk şehrinde saat 22.00'de karşılaşacak. Finalde Clement Turpin düdük çalacak. Bu geceki maçın bizim için ayrı bir önemi var. Eğer kupayı Manchester United kazanırsa, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde 3. torba yolu açılacak. Galatasaray da 3. ön eleme turundan Devler Ligi macerasına başlayacak. Bu nedenle bu gece kalbimiz İngiliz ekibiyle beraber atacak.

                TYLER BOYD BİR YERE GİTMİYOR!
                Sezonu Sivas'ta kiralık geçiren Boyd'un menajeri konuştu. Orçun Yücel, "Boyd, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Beşiktaş'tan ayrılmayacak" dedi.

                R.MADRİD, BARÇA VE JUVE İÇİN YARGILAMA KARARI
                UEFA, "Avrupa Süper Ligi" adlı girişiminden ayrılma kararı almayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus kulüplerini yargılayacağını duyurdu. Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan üç kulüp, UEFA'nın yasal yapısının olası ihlali gerekçesiyle yargılanacak. Bu 3 kulübe ciddi para cezası gelebileceği konuşuluyor.

                    KARŞIYAKA VE F.BAHÇE 4. MAÇTA KARŞI KARŞIYA
                    ING Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi dördüncü maçında Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko bugün İzmir'de karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki maç saat 19.30'da başlayacak. Seride 2-1 önde olan Kanarya maçı kazanırsa finale yükselecek. Karşıyaka kazanırsa seri 5. ve son karşılaşmaya taşınacak.

                    ERZURUM KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASINI İSTİYOR!
                    BB Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduklarını açıkladı. Mavi-Beyazlı takım bu sezonu Süper Lig'de 40 puanla 18. sırada tamamlamış ve TFF 1.Lig'e düşmüştü. Ligden düşen diğer 3 takım ise Denizlispor, Gençlerbirliği ve Ankaragücü olmuştu.

                    BEŞİKTAŞ'TAN BUTA SÜRPRİZİ
                    Rosier'in takımdan ayrılma ihtimaline karşılık sağ bek transferi için çalışmalar yapan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Belçika basını, Siyah-Beyazlılar'ın Aurelio Buta için Antwerp'e 1.5 milyon Euro teklif ettiğini öne sürdü. 24 yaşındaki Portekizli sağ bek geride bıraktığımız sezon 34 maçta oynadı ve 5 asist yaptı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Buta, Benfica altyapısından yetişti.

                        VEDAT'IN EŞİ HEYECANLANDIRDI
                        Geçtiğimiz                         sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ve İtalyan ekibinde aradığını bulamayan Vedat Muriç için eşi Edibe Muriç'ten sürpriz bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan golcü oyuncu ile ilgili gelen mesajlar üzerine eşi sosyal medyada, ""Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden, sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün 'dileğimiz' gerçek olur." şeklinde bir açıklama yaptı. Bu gelişme taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Size cupak olsun
                        Haberler Spor Anadolu Efes Almanya'ya gitti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)