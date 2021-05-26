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Galatasaray geç kaldı Fenerbahçe devreye girdi! Aslan'a Henry Onyekuru çalımı

Galatasaray, Onyekuru transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'den müthiş bir çalım yemek üzere. Sarı-Kırmızılılar, 14 Haziran tarihine kadar Henry Onyekuru'nun bonservisini 4.5 milyon Euro bedelle alma hakkına sahip. Ancak seçimler nedeniyle Sarı-Kırmızılılar bu konuda adım atamıyor... Bunu gören Fenerbahçeli kurmaylar da Nijeryalı Onyekuru için Monaco kulübü ile hemen temasa geçti.

26.05.2021 06:58 - Son Güncelleme: 26.05.2021 06:58
Galatasaray geç kaldı Fenerbahçe devreye girdi! Aslan'a Henry Onyekuru çalımı

Galatasaray, Onyekuru transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'den müthiş bir çalım yemek üzere.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray geç kaldı Fenerbahçe devreye girdi! Aslan'a Henry Onyekuru çalımı

Sarı-Kırmızılılar, 14 Haziran tarihine kadar Henry Onyekuru'nun bonservisini 4.5 milyon Euro bedelle alma hakkına sahip. Ancak seçimler nedeniyle Sarı-Kırmızılılar bu konuda adım atamıyor...

Galatasaray geç kaldı Fenerbahçe devreye girdi! Aslan'a Henry Onyekuru çalımı

Bunu gören Fenerbahçeli kurmaylar da Nijeryalı Onyekuru için Monaco kulübü ile hemen temasa geçti.

Galatasaray geç kaldı Fenerbahçe devreye girdi! Aslan'a Henry Onyekuru çalımı

GALATASARAY KIPIRDAYAMIYOR
Galatasaray'ın genel kurulu 12 Haziran'da. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamayacağı için 19 Haziran'da gerçekleşmesi neredeyse kesin gibi.

Galatasaray geç kaldı Fenerbahçe devreye girdi! Aslan'a Henry Onyekuru çalımı

Yeni başkan bu tarihten sonra transferlerle ilgili tasarrufta bulunabilecek. Bu da kulübün elini kolunu bağlıyor.