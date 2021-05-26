Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.05.2021 18:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2021 18:59
    ABONE OL

    - | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde iki İzmir temsilcisi ve karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Altınordu - Altay | CANLI

    TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altınordu ve Altay karşı karşıya geliyor.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Kritik karşılaşma beIN Sports ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

    ALTINORDU - ALTAY | CANLI
    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Altay:

    Altınordu:

    Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

    Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

        Bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

        Final müsabakasını protokol tribünündeki her iki takımdan yirmişer kişinin yanı sıra 250'şer izleyici de takip ediyor.

        ALTINORDU-ALTAY FİNALİNİ CÜNEYT ÇAKIR YÖNETİYOR
        TFF 1. Lig play-off finalinde yarın Altınordu ile Altay arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

        TFF'den yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

        SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR
        Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde, üst lige yükselecek üçüncü ve son ekip İzmir takımlarından biri olacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sinsi operasyonları akamete uğratacağız
        Haberler Spor Altınordu - Altay | CANLI ANLATIM İZLE