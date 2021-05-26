TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altınordu ve Altay karşı karşıya geliyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Kritik karşılaşma beIN Sports ve TRT Spor'dan yayınlanacak.
Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.