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    • 26.05.2021 20:10
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    'dan Zlatan Ibrahimovic'e bahis bağlantısı nedeniyle para cezası!

    Son dakika spor haberleri... Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic bahis iddiasıya gündeme geldi. , bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması başlattığı temsilcisi 'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'e 50 bin avro para cezası verdi.

    Zlatan'a bahis cezası!

    Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic bahis iddiasıya gündeme geldi.

    UEFA CEZA KESTİ
    UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, geçen ay hakkında disiplin soruşturması başlatılan 39 yaşındaki dünya yıldızı Zlatan Ibrahımovic'in bahis şirketleriyle finansal çıkarlar doğrultusunda bağlantısı olduğu gerekçesiyle 50 bin avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

    İsveçli yıldız oyuncuya, söz konusu bahis şirketiyle bağlantısını kesmesi yönünde direktifte bulunan UEFA, kulübü Milan'a ise gereken önlemleri almadığı için 25 bin avro para cezası verdi.

        2020'DE FORMA GİYMEYECEK
        İsveç basınında yer alan haberlerde, Ibrahimovic'in "Bethard" adlı bahis şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladığı ifade edilmişti. Milan ile sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, dizindeki sakatlık sebebiyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) forma giyemeyecek.

        Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Ibrahimovic, Milan formasıyla 19 lig maçında 15 kez ağları sarsmıştı.
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