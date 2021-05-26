Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, transfere hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavililer, akşam saatlerinde Trabzon'a getirdiği Bruno Peres ve Gervinho ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yeni sezonda Fırtına için ter dökecek olan Bruno Peres sağ bek bölgesinde görev yaparken, Gervinho santrfor mevkisinde oynuyor.

Peres son olarak Roma'da görev yaparken Gervinho Parma forması giydi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMALAR

Bruno Peres açıklaması

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Gervinho açıklaması

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Lombe Yao Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.