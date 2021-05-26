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    • Spor
    • 26.05.2021 16:52
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    • 26.05.2021 16:52
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    Trabzon'da çifte ! ve KAP'a bildirildi

    Sezonu Abdullah Avcı yönetiminde 4. sırada tamamlayan Trabzon, iki ismin ini bitirdi. Dün akşam saatlerinde şehre getirilen ve ile ilgili KAP açıklaması geldi.

    Trabzonspor'da çifte transfer! KAP'a bildirildi

    Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan , e hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavililer, akşam saatlerinde Trabzon'a getirdiği ve ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    Yeni sezonda Fırtına için ter dökecek olan Bruno Peres sağ bek bölgesinde görev yaparken, Gervinho santrfor mevkisinde oynuyor.

    Peres son olarak Roma'da görev yaparken Gervinho Parma forması giydi.

    İŞTE TRABZONSPOR'DAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMALAR

    Bruno Peres açıklaması
    Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Saygılarımızla.

    Gervinho açıklaması
    Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Lombe Yao Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Saygılarımızla.

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