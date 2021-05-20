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    'dan Sörloth'a 2 Milyon Euro

    sezon başında 20 milyon Euro'ya 'e sattığı gol kralı futbolcusu 'u almak için girişimlerini sürdürüyor. - Mavili kulübün Sörloth için yaptığı son teklif ortaya çıktı. Buna göre Bordo-Mavililer vergilerle birlikte 4 milyon 400 bin Euro vergiler düşüldüğünde ise 2 milyon 700 bin Euro kazanan Sörloth'u geri almak için oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro net maaş ve 500 bin Euro bonus önerdi.

    Sörloth'a 2 Milyon Euro

    Trabzonspor sezon başında 20 milyon Euro'ya Leipzig'e sattığı gol kralı futbolcusu Alexander Sörloth'u almak için girişimlerini sürdürüyor.

    Bordo- Mavili kulübün Sörloth için yaptığı son teklif ortaya çıktı. Buna göre Bordo-Mavililer vergilerle birlikte 4 milyon 400 bin Euro vergiler düşüldüğünde ise 2 milyon 700 bin Euro kazanan Sörloth'u geri almak için oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro net maaş ve 500 bin Euro bonus önerdi.

    Geri kalan ücretinin ise Leipzig kulübü tarafından ödenmesini talep etti.

        Trabzonspor'un bu teklifini düşünmek için süre isteyen Sörloth'un Leipzig kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, hangi ülkede futbol yaşantısına devam edeceğine ise henüz karar vermediği öğrenildi.
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