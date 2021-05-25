Alınan bilgilere göre Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Serdar Dursun'a resmi teklif yaptı ve taraflar büyük oranda anlaştı. Schalke ve Hamburg'un da ısrarla istediği 29 yaşındaki futbolcunun tercihini Union Berlin'den yana kullanmak üzere olduğu belirtildi.
Bu gelişme sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bonservisi elinde olan Serdar Dursun için son bir atak yapması bekleniyor. Ancak tecrübeli golcünün Almanya'da kalmak istediği ve Union Berlin'le kısa süre içinde 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Almanya'da futbola başladıktan sonra 2013 yılında Eskişehirspor'la anlaşarak Türkiye'ye dönen Serdar Dursun beklenen performansı gösteremedi.