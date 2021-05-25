Alınan bilgilere göre Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Serdar Dursun'a resmi teklif yaptı ve taraflar büyük oranda anlaştı. Schalke ve Hamburg'un da ısrarla istediği 29 yaşındaki futbolcunun tercihini Union Berlin'den yana kullanmak üzere olduğu belirtildi.