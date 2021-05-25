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    • 25.05.2021 21:17
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    ve harekete geçti ama elden kaçıyor

    -2 takımı ’ta 27 gole imza atarak krallık koltuğuna oturan bir anda transferin gözde ismi oldu. Yerli forvet arayan ve hemen yıldız futbolcu için harekete geçerken, ’dan kötü haberler geldi. takvim.com.tr'nin özel haberini detayları...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Serdar Dursun elden kaçıyor

    Alınan bilgilere göre Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Serdar Dursun'a resmi teklif yaptı ve taraflar büyük oranda anlaştı. Schalke ve Hamburg'un da ısrarla istediği 29 yaşındaki futbolcunun tercihini Union Berlin'den yana kullanmak üzere olduğu belirtildi.

    Bu gelişme sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bonservisi elinde olan Serdar Dursun için son bir atak yapması bekleniyor. Ancak tecrübeli golcünün Almanya'da kalmak istediği ve Union Berlin'le kısa süre içinde 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

    Almanya'da futbola başladıktan sonra 2013 yılında Eskişehirspor'la anlaşarak Türkiye'ye dönen Serdar Dursun beklenen performansı gösteremedi.

        Ardından Denizlispor ve Karagümrük formalarını da giyen yıldız futbolcu 2016 yılında Greuther Fürth'e imza atıp yeniden Almanya'nın yolunu tuttu.

        Attığı gollerle bir anda dikkatleri çeken Serdar Dursun 2018'de Darmstadt'a transfer oldu. 2018-19 sezonunda 11 gol 7 asist, 2019-20 sezonunda ise 16 gol 6 asistlik performans sergileyen tecrübeli forvet bu sezon 27 gol ve 6 asistle kariyerinin zirvesine çıktı.

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