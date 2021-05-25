Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalya Ligi'nin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "Büyük konuşmak istemiyorum. Her ülkeye saygımız sonsuz. Onlar da bizden çekiniyor. Sadece İtalya değil, tüm ülkeler bizden çekiniyor. Bizim çok iyi bir takım olduğumuzu biliyorlar. Avrupa Şampiyonası'nda turu geçmek istiyoruz. İlk hedefimiz o. Ondan sonra konuşuruz. İnşallah milletimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizden dualarını eksik etmesinler" dedi. Hakan Çalhanoğlu, Milan ile sezon sonu sözleşmesinin sona ermesi ve geleceğiyle ilgili soruya ise, "Bunun için daha erken. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Henüz kararımı vermedim. Ondan sonra bakacağız" yanıtını vermekle yetindi.

KEREM: GRUPTAN KESİNLİKLE ÇIKACAĞIZ

A Milli Takım'ın Antalya kampında bulunan Kerem Aktürkoğlu, "EURO 200'de gruptan çıkacağız ve çok başarılı olacağız" dedi.