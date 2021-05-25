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    Milli futbolcumuz : Herkes bizden çekiniyor

    Milli futbolcumuz , 'nin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "Büyük konuşmak istemiyorum. Her ülkeye saygımız sonsuz. Onlar da bizden çekiniyor. Sadece değil, tüm ülkeler bizden çekiniyor. Bizim çok iyi bir takım olduğumuzu biliyorlar. 'nda turu geçmek istiyoruz. İlk hedefimiz o. Ondan sonra konuşuruz. İnşallah milletimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizden dualarını eksik etmesinler" dedi.

    Herkes bizden çekiniyor

    Milli futbolcumuz , 'nin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "Büyük konuşmak istemiyorum. Her ülkeye saygımız sonsuz. Onlar da bizden çekiniyor. Sadece değil, tüm ülkeler bizden çekiniyor. Bizim çok iyi bir takım olduğumuzu biliyorlar. 'nda turu geçmek istiyoruz. İlk hedefimiz o. Ondan sonra konuşuruz. İnşallah milletimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizden dualarını eksik etmesinler" dedi. Hakan Çalhanoğlu, ile sezon sonu sözleşmesinin sona ermesi ve geleceğiyle ilgili soruya ise, "Bunun için daha erken. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Henüz kararımı vermedim. Ondan sonra bakacağız" yanıtını vermekle yetindi.

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    Haberler Spor Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu: Herkes bizden çekiniyor