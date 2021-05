Okay Yokuşlu'dan EURO 2020 değerlendirmesi: "Güvenimiz tam, bu yolun sonuna kadar gidebileceğimize inanıyorum"

Avrupa Şampiyonası'nı sabırsızlıkla beklediklerinin altını çizen Okay, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi virüsten dolayı ertelendi ve bu özlem daha da arttı. Ben de bir an önce kampa katılıp o havaya girmek istiyorum. Çok önemli bir turnuva hem bireysel hem de ülkemiz adına. Güvenimiz tam, bu yolun sonuna kadar gidebileceğimize ben de inanıyorum. Tabii ki maçlar sahaya çıkmadan kazanılmıyor ve bu seviyede hiç kolay maç yok. Öncelikli hedefimiz olan gruptan çıkmak. Turnuvanın her şeye açık olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası grup elemelerinde ilk iki maçta nasıl sürpriz sonuçlar aldıysak, üçüncü maçta verdiğimiz sürpriz sonuç da bize bir uyarı niteliğinde oldu. Bu yüzden her maça tek tek konsantre olmalıyız. Yolumuza emin adımlarla devam etmeliyiz."