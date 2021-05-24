



"BÖYLE BİR ÖDÜLÜ ALMAK İÇİN ÇEVRENİZDE ÇOK İYİ PROFESYONELLER OLMALI"

Kariyerinde ikinci kez bu ödüle layık görülen 50 yaşındaki teknik adam, "Böyle bir ödülü almak için çevrenizde çok iyi profesyoneller olmalı. Harika oyuncularım var; bugüne kadarki en zorlu sezonumuzu geçirmemize rağmen kendilerini bu işe adamaları ve profesyonellikleri, her zaman devam etti. Teknik ekibim de övgüyü hak ediyor. Bu ödülü onlara armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.