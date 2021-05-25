Fenerbahçe'ye Barcelona'dan golcü! Transfer hedefi belli oldu
Süper Lig'de bu sezon Samatta, Cisse ve Thiam'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, gözünü forvet transferine dikti. Şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan sarı-lacivertli ekip bu sezon işi sıkı tutarak net bir golcü almayı hedefliyor. Emre Belözoğlu'nun hazırladığı raporla gözünü Barcelona'nın yıldızına diken Fenerbahçe'de operasyon başladı.
25.05.2021 13:23
- Son Güncelleme: 25.05.2021 13:23
Süper Lig'de geride kalan 2020-2021 sezonunda son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmalarına başlandı.
Mevcut yönetimin henüz teknik direktör konusunda kararını açıklamamış olsa bile aynı zamanda sportif direktör olan Emre Belözoğlu çalışmalarını sürdürüyor.
Geride bıraktığımız sezonda forvet konusunda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de öncelikle hedef kamp dönemine kadar yeni santrforu takıma dahil etmek.
Sarı-lacivertlilerde Aston Villa'dan kadroya katılan ve zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Samatta'nın göstermiş olduğu performans büyük hayal kırıklığı yarattı. Tanzanyalı golcü 27 Süper Lig maçında 5 gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin bir diğer forveti Cisse ise Alanyaspor'da sergilediği hücum istatistiklerini adeta mumla arattı. Tecrübeli forvet 25 maçta 5 gol, 1 asist üretti.