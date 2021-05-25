Fenerbahçe'ye Barcelona'dan golcü! Transfer hedefi belli oldu

Süper Lig'de bu sezon Samatta, Cisse ve Thiam'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, gözünü forvet transferine dikti. Şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan sarı-lacivertli ekip bu sezon işi sıkı tutarak net bir golcü almayı hedefliyor. Emre Belözoğlu'nun hazırladığı raporla gözünü Barcelona'nın yıldızına diken Fenerbahçe'de operasyon başladı.

25.05.2021 13:23 - Son Güncelleme: 25.05.2021 13:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





