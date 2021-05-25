Fransa'da PSG'nin önünde şampiyon olan Lille adeta tarih yazdı. Bizim çocuklar Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik hem golleri hem de asistleriyle bu büyük başarıda baş rol oynadı. Ancak Fransızlar, Türk yıldızların başarısına adeta seyirci kaldı. Profesyonel Futbolcular Birliği sezonun en iyi 11'ine 16 gol ve 5 asisti olan Burak Yılmaz'ı almadı. Fakat buna karşın sadece 19 maça çıkıp 8 gol atan PSG'li Neymar 11'de kendisine yer buldu. Büyük tepki toplayan skandal kadrodaki en çok dikkat çeken ayrıntı ise 11'de hiç Müslüman futbolcunun bulunmaması oldu.

BEN YEDDER MÜSLÜMAN DİYE YOK!

Hatta 20 gol atan Monaco'nun Tunus asıllı forveti Ben Yedder'in de Müslüman olmadığı için kadroya alınmadığı iddia edildi. Bu skandal kadroya başta Lille taraftarı olmak üzere Fransız futbolseverler de isyan bayrağını açtı. Şampiyon Lille'den sadece Reinildo ve Andre'nin girdiği 11'de sezonu 2. sırada tamamlayan PSG'den tam 4 futbolcu bulunması "Rezillik" olarak yorumlandı.

LİLLE'İN SPONSORU DA BİZİMKİLERİ ES GEÇTİ

Lille kulübünün 1 numaralı sponsoru olan 'Boulanger' de skandal bir uygulamaya imza attı. Şampiyonlukla ilgili bilboard yaptıran Boulanger hiçbir Türk futbolcuya yer vermedi.

ÖNCE ŞEHİR TURU SONRA KUPA

Şampiyon Lille başarısını büyük bir coşkuyla kutladı. Dün önce üstü açık bir otobüsle şehir turu yapan Kırmızı-Lacivertli futbolcular ardından statta şampiyonluk kupasını kaldırdı. Futbolcular tek tek anons edilirken en büyük alkışı Burak Yılmaz'ın toplaması dikkat çekti.

TÜRK BAYRAĞI VURGUSU

Lille'in tarihi şampiyonluğu Fransız basınında manşetleri süsledi. L'Equipe, "Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağını büyük gururla taşıdı" ifadesini kullandı.

ANNECİĞİM ŞAMPİYON OLDUK

Müthiş performansıyla Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, Angers maçının ardından çok duygusal anlar yaşadı. 90 dakikanın bitiş düdüğüyle beraber Türk bayrağını sırtına alan milli futbolcumuz hemen annesini görüntülü aradı. Gözyaşlarına hakim olamayan Burak, "Anneciğim, şampiyon olduk. Şampiyonuz! Canım, güzel ülkeme bu şampiyonluk armağan olsun. Babam nerede? Hadi öpüyorum" dedi.

CANIM ÜLKEME SELAM

36 yaşında tarihi bir performansa imza atan Burak Yılmaz sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Golcü futbolcu, "Çok gururluyuz. Fransa'da şampiyon olduk. Bizim için farklı bir duygu. Bütün ülkeme, canım ülkeme selam olsun. Bize "Bizim Çocuklar" dediniz. Desteklerinizi ve dualarınızı esirgemediniz. Biz buradaki görevimizin farkındaydık. Çok şükür ki mahcup olmadık" ifadesini kullandı.