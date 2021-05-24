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    • 24.05.2021 10:05
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    Ligue 1'de skandal karar! Milli yıldızlara 11'de yer yok

    Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan milli futbolcumuz 'ın, ligin en iyi 11'inde gösterilmemesi Fransa ve 'de tepkilere neden oldu. Skandal karar sonrası milli yıldıza farklı bir ödül verildi. Tecrübeli forvetin, maçında uzaktan attığı gol sezonun en güzel golü seçildi.

    takvim.com.tr
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    Fransa Ligue 1'de skandal karar!

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 38. ve son haftasında milli futbolcu Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Angers'i 2-1 mağlup eden Lille, şampiyonluğa ulaştı. Raymond Kopa Stadı'nda oynanan ligin son hafta mücadelesine lider giren Lille, Angers'e konuk oldu.

    Karşılaşmanın 10. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Jonathan David topu filelerle buluşturdu ve Lille 1-0 öne geçti.

    Şampiyondan selam var

    Burak Yılmaz, 45. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Angers'de mücadelenin 90+2. dakikasında Fulgini gol kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Lille karşılaşmayı 2-1 kazandı.

    Lille'de milli futbolcu Zeki Çelik 90 dakikada sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 67. dakikada ve Burak Yılmaz da 82. dakika oyundan çıktı.

        Bu sonuçla ligi 83 puanla lider tamamlayan Lille, 10 yıl sonra yeniden şampiyonluğa ulaştı. Kuzey ekibi, tarihinin ise 4. şampiyonluğunu elde etti.

        Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer oyuncusu oldu. Yusuf Yazıcı'nın 32 karşılaşmada 7 ve Zeki Çelik'in 29 maçta 3 golü bulunuyor.

        PSG İKİNCİ OLDU
        Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Brest'i 2-0 yenmesine rağmen ligi 82 puanla ikinci sırada tamamladı.

        PSG'nin gollerini 37. dakikada Faivre (kendi kalesine) ve 71. dakikada Mbappe attı.

        Ligin diğer karşılaşmasında Monaco, deplasmanda Lens ile 0-0 berabere kaldı. Monaco, puanını 78'e yükselterek ligi üçüncü sırada tamamladı.



            MİLLİ FUTBOLCULAR KADROYA DAHİL EDİLMEDİ
            Fransa Ligue 1'de PSG hegemonyasını yıkarak şampiyon olan Lille'de sezonun en dikkat çekici performansı Burak Yılmaz'dan geldi. Attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında öne geçiren milli golcü, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından sezonun en iyi 11'inde gösterilmedi.

            Şampiyonluğu kaybeden Paris Saint Germain'den Neymar, Mbappe, Kimpembe ve Marquinhos olmak üzere 4 futbolcunun yer aldığı ilk 11'de şampiyon Lille'den yalnızca Mandava ve Andre dahil olabildi. Bu tercih, başta Lille taraftarları olmak üzere birçok kesimin tepkisiyle karşılaştı.



            EN GÜZEL GOL ÖDÜLÜ VERİLDİ
            Bu arada golcü oyuncu sezonu ödülsüz kapatmadı. Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği, Burak Yılmaz'ın Lens maçında uzaktan attığı golü, "Sezonun en güzel golü" seçti. Milli forvet ayrıca Mbappe, Neymar (PSG), Memphis Depay (Lyon) ve Wissam Ben Yedder (Monaco) ile sezonun en iyi futbolcusuna aday gösterilmişti. Ancak ödül, bu sezon 26 gol atıp 7 asist yapan Kylian Mbappe'ye gitti.

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