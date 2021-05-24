



EN GÜZEL GOL ÖDÜLÜ VERİLDİ

Bu arada golcü oyuncu sezonu ödülsüz kapatmadı. Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği, Burak Yılmaz'ın Lens maçında uzaktan attığı golü, "Sezonun en güzel golü" seçti. Milli forvet ayrıca Mbappe, Neymar (PSG), Memphis Depay (Lyon) ve Wissam Ben Yedder (Monaco) ile sezonun en iyi futbolcusuna aday gösterilmişti. Ancak ödül, bu sezon 26 gol atıp 7 asist yapan Kylian Mbappe'ye gitti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN