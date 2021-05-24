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    • Spor
    • 24.05.2021 14:13
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    • 24.05.2021 14:13
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    SON DAKİKA: Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho'yu getiriyor!

    Trabzonspor transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmayı planıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Peres ve Gervinho, yarın özel uçakla Trabzon'a gelecek.

    Fırtına transfer bombasını patlattı!

    Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, iki isimde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili takımın anlaşmaya vardığı Bruno Peres ve Gervinho, yarın özel uçakla Trabzon'a gelecek.

    Hücum bölgesine 33 yaşındaki Gervinho'yu alarak önemli bir ismi kadrona katan Trabzonspor, sağ bek mevkisini de Brezilyalı oyuncu Bruno Perez'e emanet edecek.

    İtalya Serie A takımları Parma'dan Gervinho'yu, Roma'dan ise Peres'i kadrosuna katacak bordo mavililer, Parma'nın Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius için ise çalışmalarını sürdürüyor.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho'yu getiriyor!