SON DAKİKA: Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho'yu getiriyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, iki isimde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili takımın anlaşmaya vardığı Bruno Peres ve Gervinho, yarın özel uçakla Trabzon'a gelecek.

Hücum bölgesine 33 yaşındaki Gervinho'yu alarak önemli bir ismi kadrona katan Trabzonspor, sağ bek mevkisini de Brezilyalı oyuncu Bruno Perez'e emanet edecek.

İtalya Serie A takımları Parma'dan Gervinho'yu, Roma'dan ise Peres'i kadrosuna katacak bordo mavililer, Parma'nın Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius için ise çalışmalarını sürdürüyor.