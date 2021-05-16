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    açıkladı: Peres ve geliyor 'a geliyor

    spor Başkanı , ve ile anlaştıklarını açıkladı. Ağaoğlu, “İki oyuncu da 10 gün içerisinde imzaya gelecek” açıklamasında bulundu.

    Peres&Gervinho geliyor
    Trabzonspor Başkanı 'ndan G.Birliği maçı sonrası transferle ilgili flaş açıklamalar geldi.

    'nın sağ beki ve 'nın golcüsü ile anlaştıklarını söyleyen Ağaoğlu, "İki oyuncu da seyahat durumlarına göre 10 gün içerisinde imzaya gelecek" dedi.

    Ağaoğlu ayrıca eski golcüleri Sörloht için ise, "Leipzig'de değeri düşüyor. Yeniden bize gelmesini isterim" ifadelerini kullandı.
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