Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan G.Birliği maçı sonrası transferle ilgili flaş açıklamalar geldi.
Roma'nın sağ beki Bruno Peres ve Parma'nın golcüsü Gervinho ile anlaştıklarını söyleyen Ağaoğlu, "İki oyuncu da seyahat durumlarına göre 10 gün içerisinde imzaya gelecek" dedi.
Ağaoğlu ayrıca eski golcüleri Sörloht için ise, "Leipzig'de değeri düşüyor. Yeniden bize gelmesini isterim" ifadelerini kullandı.
Roma'nın sağ beki Bruno Peres ve Parma'nın golcüsü Gervinho ile anlaştıklarını söyleyen Ağaoğlu, "İki oyuncu da seyahat durumlarına göre 10 gün içerisinde imzaya gelecek" dedi.
Ağaoğlu ayrıca eski golcüleri Sörloht için ise, "Leipzig'de değeri düşüyor. Yeniden bize gelmesini isterim" ifadelerini kullandı.