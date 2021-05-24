SON DAKİKA :TFF'den flaş seyircili maç açıklaması: Ağustos ayında oynamak istiyoruz

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları;

Eleştirilmemek mümkün değil, bizim aldığımız her karar Türkiye'deki futbol için. Herkese eşit mesafede olmaya çalışıyoruz. Zorlu bir yılı geride bıraktık. Play-off finalleri kaldı. Sezona 11 Eylül'de başladık, devre arası vermeden 42 hafta oynadık. Kulüpler Birliği'nden küme düşmeme konusunda toplu bir karar geldi, biz çok düşündük. Onlara hak vererek, düşmeyi kaldırmıştık. Zor bir sene oldu ama biz ve kulüplerimiz, birbirimize destek olduk. Belki 25-26 yıldır böyle bir lig yaşanmadı. Son haftaya 3 takım, eşit şansla girdi. Son 3 haftadaki maçları aynı gün ve aynı saatte başlattık.

FENERASYON DEDİLER AMA...

Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu, çok transfer yaptı. Sezona da iyi başladılar. Fenerbahçe şampiyon olacak, TFF de yardım edecek, isimleri zaten 'Fenerasyon' dediler. Bu sefer Galatasaray öne geçmeye başladı, plan program böyle işliyor dediler. Beşiktaş öne geçti, Beşiktaş'a düzen var dediler. Son haftada, 3 takım da eşit şansla son haftaya girdi. Sezon içinde konuşulanların dedikodudan öteye gidemediğini hep birlikte gördük.

Samsunspor Başkanı, Altınordu - Samsunspor maçı nedeniyle teşekkür etti. Maçı Altınordu kazandı. Penaltı vardı, kırmızı vardı. Kaybetmesine rağmen Samsunspor Başkanı teşekkür etti. Ben bunu istiyorum. VAR sistemi her yıl ileriye gidiyor.

Kimse kalkıp VAR kötüye gidiyor demesin. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'nın istatistikleri de, bize yakın. VAR sistemi, vazgeçilmez bir nokta olmalıdır. "Avrupa'da gol çizgisi teknolojisi kullanılırsa biz de kullanmaya hazırız."VAR sistemi 3. yılını tamamladı, her yıl daha iyiye gidiyor. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu konular tartışılıyor. VAR kadrolarının yetişmesi de kolay değil.



FENERBAHÇE'YE OPERATÖR CEVABI

Savcılığa verdik, savcı dosyayı kapattı. Fenerbahçe'nin iddiası var, bu konunun üstüne gidin dedik. Tekrar inceleniyor. Söz konusu VAR operatörü arkadaşımız, UEFA'nın da listesinde bulunuyor.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZONDA KAÇ TAKIM OLACAK?

Süper Lig'de ana hedefimiz bence 18 takım olmalı. 20 takımla bile sıkışık olacağı görünmekte. 1. Lig'in de 18 takımla olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor.

MAÇLAR NE ZAMAN SEYİRCİLİ OYNANACAK?

Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Hedefimiz seyircili oynatmak. Belli sayıda seyircili oynatırsanız, o yetki kulüplerde olacaktır. Biz de TFF olarak rahat edeceğiz. Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak istiyoruz.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNDE KAÇ KİŞİ VARDI?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi vardı, Galatasaray 1-0 yendi. O maçın devre arasında, İstanbul Emniyet Müdürü stadyumda kaç kişinin olduğunun sayılmasını istedi. 452 kişi olduğu bildirildi. Çok seyirci alındı dendi ama sayı 452 kişiydi.

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

İlk müracaatı Fenerbahçe yaptı. Samsun'dan Ankara'ya Eskişehir'e İzmir'e birçok kulüp, bu maddeden istifade etmek için müracaat etti. Bazı takımlar, karşı görüşü oldu. Bunlar Hukuk Kurulu'nda. Yakın bir zamanda en doğru kararı vereceğiz... Biz karar aldıktan sonra bunun itiraz yolları da açık. Bir karar alacağız ama hukuksal yollarının açık olduğunu görüyoruz. En doğru kararı, en kısa sürede alırız. TFF arşivlerinde her şey mevcuttur. İncelemeler devam ediyor. En kısa zamanda ilan etmeyi düşünüyoruz. Tahkim var, Genel Kurul var. Biz karar vereceğiz. Bir kısım memnun olacak, bir kısım memnun olmayacak.