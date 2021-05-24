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    • 24.05.2021 13:55
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    • 24.05.2021 13:55
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    SON DAKİKA: EURO 2020'de İspanya'ya şoku: Resmen açıklandı

    Son dakika haberine göre, dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen 'li yıldız , Teknik Direktörü Luis Enrique tarafından İspanya'nın EURO 2020 kadrosuna alınmadı.

    İspanya'da Ramos şoku! Resmen açıklandı

    Teknik Direktörü Luis Enrique, 'in savunmacısı 'u EURO 2020 kadrosuna almadı.


    "ANTRENMAN EKSİĞİ VAR"
    Konuyla ilgili açıklama yapan İspanyol teknik adam "Sergio Ramos bu sezon çok fazla maça çıkamadı ve antrenman eksiği var. Dün gece onu aradığımda, ona da bunu söyledim. Bu kararı almak zordu. Umarım eski seviyesine döner" diye konuştu.

    Bu arada İspanya Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda Real Madrid'den futbolcu bulunmuyor.

    İşte İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu:

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