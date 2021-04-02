"HENÜZ KARAR VERMEDİK"

Akşam'a konuşan Özdemir, bu konuda henüz bir karar alınmadığını belirterek, "Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. En yakın zamanda açıklayacağız. Ama şu an öyle bir karar yok" dedi.





1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR SAYILIRSA TABLO NASIL OLACAK?

1959 öncesi dönemde şu anki Süper Lig'in karşılığı olan üç turnuva oynandı. Bunlar 1924-1951 arasındaki Türkiye Futbol Birinciliği, 1937-1950 arasındaki Milli Küme ve 1957-59 yılları arasında düzenlenen Federasyon Kupası.