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    • 02.04.2021 10:04
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    'nin talebi sonrası 'den flaş açıklama! 1959 öncesi şampiyonluklar sayılırsa tablo nasıl olacak?

    Son dakika haberi! 'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuru ezeli rakibi 'ın tepkisini çekerken iki dev kulüp arasında karşılıklı açıklamalar peş peşe geldi. Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karar merak konusu olurken Nihat Özdemir'den ilk açıklama geldi. Peki, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları sayılırsa tablo nasıl olacak? İşte iki kulüp arasında tartışmaya neden şampiyonluk sayıları ve son gelişmeler.

    Şampiyonluklar sayılırsa tablo nasıl olacak?

    Fenerbahçe Kulübü'nün 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvurunun nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin bu talebi sosyal medyada tartışılmaya devam ederken Galatasaray'ın karşı tavrı iki kulübü karşı karşıya getirdi.



    Fenerbahçe'nin iletişimden sorumlu yönetim kurulu başkanı Metin Sipahioğlu kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması ve yıldız hesabına katılması yönündeki taleplerini yinelemişti.




    BAŞVURU HUKUKİ DEĞİL
    Galatasaray ise jet bir yanıt verdi ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, sarı-lacivertlilerin bu başvurusunun hukuki olmadığını dile getirdi.

    İki ezeli rakip karşılıklı demeç savaşları verirken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti.

    Sosyal medyada "Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki Türkiye birinciliklerinin; şampiyonluk olarak tescil edilmesi için TFF'ye yaptığı başvurunun reddedildiği" şeklinde çıkan iddialara Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir' cevap verdi.

        "HENÜZ KARAR VERMEDİK"
        Akşam'a konuşan Özdemir, bu konuda henüz bir karar alınmadığını belirterek, "Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. En yakın zamanda açıklayacağız. Ama şu an öyle bir karar yok" dedi.


        1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR SAYILIRSA TABLO NASIL OLACAK?
        1959 öncesi dönemde şu anki Süper Lig'in karşılığı olan üç turnuva oynandı. Bunlar 1924-1951 arasındaki Türkiye Futbol Birinciliği, 1937-1950 arasındaki Milli Küme ve 1957-59 yılları arasında düzenlenen Federasyon Kupası.

        Türkiye Futbol Birinciliği'ni Fenerbahçe 3, Beşiktaş, Harbokulu ve Gençlerbirliği 2, Harbiye, Muhafızgücü, İstanbulspor, Eskişehir Demirspor, Ankara Demirspor, Ankaragücü ve Göztepe ise 1'er kez kazandı.

        Milli Küme'de ise Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 3, Galatasaray ve Güneşspor'un 1'er şampiyonluğu var.

        İki yıl oynanan Federasyon Kupası'nın ikisini de Beşiktaş kazanmıştı. Siyah beyazlılar bu şampiyonluklar nedeniyle Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmişti. Bu nedenle 1959 yılından önce olmasına rağmen, Beşiktaş'a 2 şampiyonluk daha eklenmişti.


        1959 YILI ÖNCESİNDEKİ ŞAMPİYONLUKLAR SAYILIRSA ORTAYA ÇIKACAK TABLO:
        Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme şampiyonlukları sayılırsa;

        Fenerbahçe 28
        Galatasaray 23
        Beşiktaş ise toplamda 20 şampiyonluğa ulaşacak.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin talebi sonrası TFF'den flaş açıklama! 1959 öncesi şampiyonluklar sayılırsa tablo nasıl olacak?