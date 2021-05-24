Pınar Karşıyaka Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? P. Karşıyaka - Fenerbahçe 3. maç ne zaman?

Pınar Karşıyaka Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? ING Süper Lig P. Karşıyaka Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Anadolu Efes'in finale çıkmasının ardından finale çıkacak diğer takımın belirleneceği seride durum 1-1 eşit. İzmir'de oynanacak karşılaşma öncesi Pınar Karşıyaka Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabı merak ediliyor.
PINAR KARŞIYAKA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
ING Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor.
1-1 eşitlikle girilen serinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor.
Bu dev karşılaşma bugün saat 19.30'da TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
Eşleşmede 3. ve 4. karşılaşmalar İzmir'de, gerekirse 5. maç ise İstanbul'da oynanacak.
PINAR KARŞIYAKA GALİBİYET İSTİYOR!
Toplam 3 galibiyet alan tarafın adını finale yazdıracağı seride üst üste 2 maça ev sahipliği yapacak Kaf Kaf, bugün de galip geldiği takdirde final için büyük avantaj yakalayacak. Başantrenör Ufuk Sarıca, "Önemli bir yerde 1-1 yaptık ama serinin favorisi hala Fenerbahçe. Fenerbahçe gibi bir takımı geçebilmek için her gün aynı oyunu oynamanız gerekiyor. İyi hazırlanmamız gerekiyor" yorumunu yaptı.