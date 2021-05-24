Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.05.2021 15:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2021 15:25
    ABONE OL

    saat kaçta, hangi kanalda? P. Karşıyaka - Fenerbahçe 3. maç ne zaman?

    ING Süper Lig'de Pınar Karşıya Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir ekibi Pınar Karşıyaka sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Üçüncü karşılaşma öncesi seride 1-1 eşitlik devam ediyor. Basketbol severler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtlarını arıyor. İşte maçla ilgili detaylar!

    takvim.com.tr
    Pınar Karşıyaka Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? P. Karşıyaka - Fenerbahçe 3. maç ne zaman?

    Pınar Karşıyaka Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? ING Süper Lig P. Karşıyaka Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Anadolu Efes'in finale çıkmasının ardından finale çıkacak diğer takımın belirleneceği seride durum 1-1 eşit. İzmir'de oynanacak karşılaşma öncesi Pınar Karşıyaka Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabı merak ediliyor.

    PINAR KARŞIYAKA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    ING Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor.

    1-1 eşitlikle girilen serinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor.

    Bu dev karşılaşma bugün saat 19.30'da TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

    Eşleşmede 3. ve 4. karşılaşmalar İzmir'de, gerekirse 5. maç ise İstanbul'da oynanacak.

    PINAR KARŞIYAKA GALİBİYET İSTİYOR!

    Toplam 3 galibiyet alan tarafın adını finale yazdıracağı seride üst üste 2 maça ev sahipliği yapacak Kaf Kaf, bugün de galip geldiği takdirde final için büyük avantaj yakalayacak. Başantrenör Ufuk Sarıca, "Önemli bir yerde 1-1 yaptık ama serinin favorisi hala Fenerbahçe. Fenerbahçe gibi bir takımı geçebilmek için her gün aynı oyunu oynamanız gerekiyor. İyi hazırlanmamız gerekiyor" yorumunu yaptı.

        SON MAÇTA NE OLDU?

        İki takımın da rahat sayı bularak başladığı mücadelede İzmir temsilcisi Tony ve Metecan Birsen'in 7'şer sayılık performansıyla rakibi karşısında üstünlük kurmayı başardı. Pınar Karşıyaka il çeyreğin sonlarında ürettiği 10-0'lık seriyle ilk periyotu 23-20 önde tamamladı.
        İkinci çeyrekte üstün oyununu devam ettiren İzmir temsilcisi, pota altından ve üç sayı çizgisinden kaydettiği sayılarla devre arasına 41-37 üstünlükle girdi.

        Üçüncü periyoda karşılıklı basketlerle başlayan iki takım da etkili bir performans sergiledi. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberoviç ve Guduric'in elinden bulduğu üçlüklerle üstünlük kurdu. Pınar Karşıyaka hücumda etkili performansına sürdürerek üçüncü çeyreği 64-59 galip bitirdi.

        Mücadelenin son çeyreğine iyi başlayan ev sahibi üst üste sayılar bulsa da İzmir temsilcisi, rakibine isabetli üç sayılık basketlerle karşılık verdi. Periyotun son dakikaları çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Mücadelenin son 2 dakikasına 6 sayı farkla önde giren Pınar Karşıyaka mücadeleden 80-71 üstünlükle ayrıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sayı değişti!
        Haberler Spor Pınar Karşıyaka Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? P. Karşıyaka - Fenerbahçe 3. maç ne zaman?