Almanya Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'taki sözleşmesi sona eren forvet Kenan Karaman, takımdan ayrıldığını açıkladı. A Milli yıldızımız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda etti.

DANKE FORTUNA @f95 ❗️



Es ist an der Zeit Abschied zu nehmen. Mein Weg geht woanders weiter. Ich hätte mich gerne mit dem Aufstieg verabschiedet, leider hat das nicht geklappt. Ich möchte mich bei allen Fans, dem Staff und meinen Mitspielern bedanken. pic.twitter.com/jlyHn3WcL8 — Kenan Karaman (@karamank26) May 24, 2021

İşte o sözler...



"Şimdi hoşça kal deme vakti. Yoluma başka bir yerde devam edeceğim. Bütün taraftarlara, personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çok heyecan verici 3 yıl geçirdim. Hem kişisel hem de fizik olarak olgunlaştım. Bu kulüp için gelecekte en iyisini diliyorum. Bir an önce Bundesliga'ya dönmesini diliyorum."

4 BÜYÜKLERİN GÖZDESİ!

Bonservisi elinde bulunan Kenan Karaman, Süper Lig'deki 4 büyük kulübün gözdesi konumunda bulunuyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündeminde yer alıyor.

Bu sezon Almanya Bundesliga 2. Lig'de 28 maça çıkan Kenan Karaman, 7 gol ve 2 asistlik katkı verdi.