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    • 24.05.2021 11:55
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    SON DAKİKA: 4 büyüklerin transfer gündemindeki Kenan Karaman 'tan ayrıldı!

    Son dakika haberi! Almanya 2 takımlarından 'taki sözleşmesi sona eren forvet Kenan Karaman, takımdan ayrıldığını açıkladı. A Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda etti.

    4 büyüklerin peşinde olduğu isim ayrılığı açıkladı!

    Almanya 2 takımlarından 'taki sözleşmesi sona eren forvet Kenan Karaman, takımdan ayrıldığını açıkladı. A Milli yıldızımız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda etti.

    İşte o sözler...

    "Şimdi hoşça kal deme vakti. Yoluma başka bir yerde devam edeceğim. Bütün taraftarlara, personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çok heyecan verici 3 yıl geçirdim. Hem kişisel hem de fizik olarak olgunlaştım. Bu kulüp için gelecekte en iyisini diliyorum. Bir an önce Bundesliga'ya dönmesini diliyorum."

    4 BÜYÜKLERİN GÖZDESİ!
    Bonservisi elinde bulunan Kenan Karaman, Süper Lig'deki 4 büyük kulübün gözdesi konumunda bulunuyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, Beşiktaş, , Galatasaray ve 'un gündeminde yer alıyor.

    Bu sezon Almanya Bundesliga 2. Lig'de 28 maça çıkan Kenan Karaman, 7 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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