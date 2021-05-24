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    • Spor
    • 24.05.2021 13:41
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    • 24.05.2021 13:42
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    SON DAKİKA: 'dan açıklaması

    Son dakika haberleri... Kulübü Başkan Yardımcısı , Alman teknik direktör ile görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.

    DHA
    Galatasaray'dan Jürgen Klinsmann açıklaması

    Kulübü Başkan Yardımcısı , Alman teknik direktör ile görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.

    "JÜRGEN KLİNSMANN HABERLERİ GERÇEK DIŞIDIR"
    'in yerine takımın başına Jürgen Klinsmann'ın getirileceği şeklinde çıkan iddialara cevap veren Yusuf Günay, olayın doğru olmadığını belirterek, "Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüştüğüm şeklinde bazı yayın organlarında yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

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