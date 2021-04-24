Son yıllarda transferde sürekli transferde Galatasaray'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe çok flaş bir hamle yaptı. Sarı-Lacivertliler ismi uzun süredir ezeli rakibiyle anılan Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için harekete geçti. Büyük bir transfer savaşının da sinyali böylece verildi.
TRABZON VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
Yerli bir forvet almak isteyen Fenerbahçe, Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan Kenan'a resmi teklif yaptı. Milli futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra Trabzon ve Beşiktaş da istiyor.
HEDEF OPSİYONUYLA KİRALAMAK
Kanarya ayrıca İtalyan ekibi Sassuolo'da mutsuz olan Kaan Ayhan'la da temasa geçti. Sarı- Lacivertliler'in milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi.