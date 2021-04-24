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    'de çifte bomba! ve için harekete geçildi...

    sözleşmesi bitecek olan ’a resmi teklifini iletti. Yönetim, ’dan ayrılmak isteyen ’la da temasa geçti. İşte detaylar...

    Fener’den çifte bomba

    Son yıllarda transferde sürekli transferde Galatasaray'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe çok flaş bir hamle yaptı. Sarı-Lacivertliler ismi uzun süredir ezeli rakibiyle anılan Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için harekete geçti. Büyük bir transfer savaşının da sinyali böylece verildi.



    TRABZON VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
    Yerli bir forvet almak isteyen Fenerbahçe, Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan Kenan'a resmi teklif yaptı. Milli futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra Trabzon ve Beşiktaş da istiyor.



    HEDEF OPSİYONUYLA KİRALAMAK
    Kanarya ayrıca İtalyan ekibi Sassuolo'da mutsuz olan Kaan Ayhan'la da temasa geçti. Sarı- Lacivertliler'in milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi.



        TERİM İKİSİYLE DE GÖRÜŞME YAPTI
        Bu iki hamle sonrası G.Saray'ın nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu. Fatih Terim'in hem Kaan'ı hem de Kenan'la görüştüğü ancak iki yıldızın kesin bir karar vermediği öğrenildi.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de çifte bomba! Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için harekete geçildi...