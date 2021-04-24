



TERİM İKİSİYLE DE GÖRÜŞME YAPTI

Bu iki hamle sonrası G.Saray'ın nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu. Fatih Terim'in hem Kaan'ı hem de Kenan'la görüştüğü ancak iki yıldızın kesin bir karar vermediği öğrenildi.

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