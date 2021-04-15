Trabzonspor Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonu bitecek kanat forvet Kenan Karaman'da ısrarcı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın özel olarak görüştüğü milli yıldız için yönetim ilk hamlesini yaptı...

Bordo-Mavili yönetim oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek, rakamsal olarak beklentilerini ve olası sözleşme süresi konusundaki detayları konuşmaya başladı.

Daha önce İtalya ve Almanya'nın yanı sıra Türkiye'den de önemli teklifler aldığı için çekimser yaklaşan Karaman'ın da Abdullah Avcı ile yaptığı görüşme sonrasında fikrinde önemli değişimler meydana geldiği öğrenildi. Trabzonspor, Le Havre forması giyen Umut Meraş'ı da kadrosunda istiyor.

7 GOL VE 2 ASİSTLE OYNUYOR

27 yaşındaki Kenan Karaman bu sezon Alman temsilcisi Fortuna Düsseldorf'ta 25 karşılaşmada 7 gol ve 2 asist üretti.