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    • Spor
    • 15.04.2021 Gazete
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    ’dan hamlesi

    ile sözleşmesi sezon sonu bitecek kanat forvet 'da ısrarcı. Trabzonspor Teknik Direktörü 'nın özel olarak görüştüğü milli yıldız için yönetim ilk hamlesini yaptı...

    Trabzon’dan Kenan hamlesi

    Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek kanat forvet 'da ısrarcı. Teknik Direktörü 'nın özel olarak görüştüğü milli yıldız için yönetim ilk hamlesini yaptı...

    Bordo-Mavili yönetim oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek, rakamsal olarak beklentilerini ve olası sözleşme süresi konusundaki detayları konuşmaya başladı.

    Daha önce ve 'nın yanı sıra 'den de önemli teklifler aldığı için çekimser yaklaşan Karaman'ın da Abdullah Avcı ile yaptığı görüşme sonrasında fikrinde önemli değişimler meydana geldiği öğrenildi. Trabzonspor, forması giyen 'ı da kadrosunda istiyor.

    7 GOL VE 2 ASİSTLE OYNUYOR
    27 yaşındaki Kenan Karaman bu sezon temsilcisi Fortuna Düsseldorf'ta 25 karşılaşmada 7 gol ve 2 asist üretti.

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