İtalyan Adnkronos haber ajansındaki haberde de Ronaldo'nun bu mesajının pek çok Juventus taraftarı için bir "veda" olarak düşünüldüğü değerlendirmesinde bulunuldu.

2018-2019 sezonu başında Juventus'a transfer olan Ronaldo, siyah-beyazlı takımda geçirdiği 3 sezonda 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazanırken 2020-21 sezonunu da gol kralı olarak tamamladı.