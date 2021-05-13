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    • 14.05.2021 01:10
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    Annesi açıkladı! 'nun yeni takımı olacak

    formasıyla 100 gole ulaşarak 3 farklı kulüp takımı ve 'da bu başarıyı yakalayan ilk futbolcu olan sezon sonunda ekibinden ayrılıyor. li yıldızın annesi oğlunun yeni adresinin olacağını açıkladı. Haberin detayları...

    Annesi açıkladı! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı...

    Juventus'un hem lig hem de Avrupa'da aldığı kötü sonuçlardan sonra takımın süperstarı Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Yıldız futbolcunun annesi Dolores Aveiro ise oğlunun yeni adresinin neresi olacağına dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Aveiro, oğlunun bu sezon Portekiz temsilcisinde forma giyeceğini duyurdu.

    "OĞLUMU İKNA ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"

    Tecrübeli futbolcunun annesi Dolores Aveiro, oğlunun Sporting'e geri dönmesini istediğini belirtirken, "Ronaldo ile konuşacağım ve gelecek sezon Sporting'e dönmesi için ikna etmeye çalışacağım. Gelecek yıl Alvalade Stadı'nda Sporting'in formasıyla mücadele verecek." ifadelerini kullandı.

        Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo, kariyerine Sporting'de başlamış ve 2003 yılında Manchester United'a transfer olmuştu. 19 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazanan Sporting, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde olacak.

        131 MAÇTA 100 GOL 22 ASİST

        Juve'de 131 maça çıkan Ronaldo, 100 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.

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