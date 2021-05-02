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    • 02.05.2021 22:31
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    • 02.05.2021 22:35
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    , 'yi 'nun golleriyle geçti

    'nin (Serie A) 34. haftasında , deplasmanda 'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, li yıldızının attığı gollerle Udinese’yi 2-1 yendi.

    AA
    Juventus Udinese'yi Ronaldo ile geçti

    Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan mücadelede ligde üst sıralara oynayan ile orta sıralardaki kozlarını paylaştı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Nahuel Molina ile 1-0 öne geçti.

    İlk yarı, Udinese'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

    İkinci yarının son anlarında Juventus'ta sahneye çıkan li yıldız , 83. dakikada penaltıdan attığı golle önce eşitliği sağladı, ardından 89. dakikada konuk takıma öne geçiren golü attı: 1-2.

    Böylece Juventus, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak, puanını 69 yaptı ve puan tablosunda 3. basamakta yer aldı.

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