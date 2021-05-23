Galatasaray kongre sürecini beklese de Sarı-Kırmızılı kulüpte transfer çalışmaları devam ediyor. Fatih Terim'in scout ekibiyle birlikte yaptığı çalışma sonucu Sarı-Kırlızılılar'ın listesine yeni bir stoper girdi. Meksika'nın Unam Pumas takımında forma giyen ve sözleşmesi aralık ayında bitecek olan 22 yaşındaki Johan Vasquez... Scout ekibinin uzun süredir Vasquez'i takip ettiği ve teknik heyete olumlu rapor verdiği ifade edildi. Sol ayaklı stoper arayan Fatih Terim'in de bu transfere onay verdiği belirtildi. Abdürrahim Albayrak'ın Meksika kulübüyle temasa geçtiği belirtildi.