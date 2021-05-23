Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'da stopere yeni aday: 

    socut ekibi stoper için 22 yaşındaki ’i önerdi. Sol ayaklı stoper arayan Sarı-Kırmızılılar Meksikalı oyuncu için kulübü ile temasa geçti.

    Stopere yeni aday Vasquez

    Galatasaray kongre sürecini beklese de Sarı-Kırmızılı kulüpte transfer çalışmaları devam ediyor. 'in scout ekibiyle birlikte yaptığı çalışma sonucu Sarı-Kırlızılılar'ın listesine yeni bir stoper girdi. 'nın takımında forma giyen ve sözleşmesi aralık ayında bitecek olan 22 yaşındaki ... Scout ekibinin uzun süredir Vasquez'i takip ettiği ve teknik heyete olumlu rapor verdiği ifade edildi. Sol ayaklı stoper arayan Fatih Terim'in de bu transfere onay verdiği belirtildi. ürrahim Albayrak'ın Meksika kulübüyle temasa geçtiği belirtildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İsrail'i eleştiren sanatçılar hedefte!
    Haberler Spor Galatasaray'da stopere yeni aday: Meksikalı Johan Vasquez