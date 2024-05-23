Danıştay 10. Daire Başkanlığına İbrahim Topuz seçildi! İbrahim Topuz kimdir?





İBRAHİM TOPUZ KİMDİR?

15 Kasım 1963 tarihinde Burdur Bucak'ta doğan Topuz, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 1990 yılında mezun oldu.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimini, ayrıca Milli Güvenlik Akademisi eğitimi ile ATAUM AB "Temel Eğitim" ve ATAUM AB "Uzmanlık" Programlarını tamamladı.

Şekerbank Mali Tahlil Uzmanlığı yapan Topuz, 13 Mayıs 1993 tarihinde mesleğe başladı. Van İdare Mahkemesi Üyeliği görevinde bulunan Topuz, 23 Haziran 995 tarihinde Danıştay Tetkik Hâkimliğine, 30 Aralık 2008 tarihinde Danıştay Savcılığına atandı. Daha sonra ise, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirildi. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliği görevinde bulunan Topuz, 15 Aralık 2014 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçildi.

23 Mayıs 2024 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Danıştay Onuncu Daire Başkanlığına seçilen Topuz, evli ve iki çocuk babasıdır.