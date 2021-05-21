TODOmercadoWEB'in haberine göre Getafe'nin başarılı hocası Jose Bordalas ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Valencia da ilgilenmekte. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin gündemine gelen Sergei Rebrov ile ilgilenen AEK'nın da Bordalas'ın durumunu araştırdığı ifade ediliyor.