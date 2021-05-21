Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.05.2021 16:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2021 16:43
    ABONE OL

    nun koronavirüs salgınındaki zararı 9 milyar euro

    , ndaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı ekonomik kaybın 9 milyar euroya yaklaşacağını duyurdu. UEFA Başkanı ise "Mevcut düzenlemelerinin güncellenmesi gerekeceği açıkça görülüyor" ded,

    AA
    Avrupa futbolunun Kovid-19 zararı dev rakama ulaştı

    'nın internet sitesinde yayımlanan rapora göre, genelindeki kulüpler 2019-2020 ve 2020- sezonlarında finansal açıdan büyük kayıplar yaşadı.

    Kovid-19 salgınının gölgesinde geçen bu iki sezonda, kulüplerin en fazla maç günü, sponsorluk ve yayın gelirlerinde azalma oldu.

    Raporda, salgın yüzünden lerde 7,2 milyar euro, alt liglerde ise 1,5 milyar euro zarar edileceği belirtildi.

    Avrupa'daki transfer harcamalarının da 2020'nin yaz döneminde bir önceki yıla göre yüzde 39, 2021'in ara transfer döneminde ise yüzde 56 azaldığı ifade edildi.

    Raporda görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı , futbolun modern zamanlardaki en büyük zorluğu yaşadığını kaydederek, "Bu rapor, şu anda yeni bir finansal gerçeklikte faaliyet gösterdiğimizi kanıtlıyor. Mevcut düzenlemelerinin güncellenmesi gerekeceği açıkça görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Finansal sürdürülebilirlik ilkesinin hedefleri olarak kalacağını aktaran Ceferin, "UEFA ve Avrupa futbolu, sporumuzu yeni bir gelecek için yeni kurallarla donatmak üzere takım olarak çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    G.Saray Başkanı Cengiz'den Terim hakkında sert sözler
    Haberler Spor Avrupa futbolunun koronavirüs salgınındaki zararı 9 milyar euro